Россия нанесла массированный удар по портам Одесской области: атаковано иностранное судно, погиб человек

Оккупанты нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области, в результате чего среди гражданского населения есть погибший и раненые. Под удар также попало иностранное торговое судно, находившееся в акватории Черного моря.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Что известно об ударе россиян по Одесским портам?

Во время атаки в акватории Черного моря враг попал в иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуда. Один из членов экипажа погиб, трем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также в результате обстрела повреждены объекты портовой инфраструктуры, в том числе здания, резервуары и складские помещения. Информация о других пострадавших пока не поступала.

При ликвидации последствий одного из ударов российские войска нанесли повторную атаку. Из-за этого была повреждена специальная спасательная техника. Личный состав ГСЧС находился в укрытии, потому среди спасателей пострадавших нет.

Власти подчеркивают, что Россия целенаправленно атакует гражданскую портовую инфраструктуру, пытаясь разрушить экспортные возможности Украины и создать угрозу мирному населению.

Напомним, Россия вечером 17 июля атаковала портовую инфраструктуру Одесской области. В результате удара пострадало гражданское судно под флагом Маршалловых Островов: повреждена надстройка, возник пожар. На борту находились 17 членов экипажа, всех эвакуировали, четыре человека получили ранения, но в госпитализации не нуждались.

Кроме того, 12 июля Россия нанесла удар по двум торговым судам, двигавшимся по гуманитарному морскому коридору в Черном море под флагами Танзании и Либерии. В результате атаки погиб капитан одного из судов, еще трое моряков получили ранения, а экипаж из 11 человек эвакуировали на берег.

В тот же вечер враг повторно атаковал порт Одесской области, повредив еще одно гражданское судно. В Одесской ОВА подчеркнули, что такие удары являются военным преступлением против гражданского судоходства и глобальной продовольственной безопасности.