Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Що відомо про удар росіян по портах Одещини?

Під час атаки в акваторії Чорного моря ворог влучив в іноземне торгівельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Один із членів екіпажу загинув, трьом постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, зокрема будівлі, резервуари та складські приміщення. Інформації про інших постраждалих наразі не надходило.

Під час ліквідації наслідків одного з ударів російські війська завдали повторної атаки. Через це була пошкоджена спеціальна рятувальна техніка. Особовий склад ДСНС перебував в укритті, тому серед рятувальників постраждалих немає.

Влада наголошує, що Росія цілеспрямовано атакує цивільну портову інфраструктуру, намагаючись зруйнувати експортні можливості України та створити загрозу для мирного населення.

Нагадаємо, Росія ввечері 17 липня атакувала портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок удару постраждало цивільне судно під прапором Маршаллових Островів: пошкоджено надбудову, виникла пожежа. На борту перебували 17 членів екіпажу, усіх евакуювали, четверо людей зазнали поранень, але госпіталізації не потребували.

Крім того, 12 липня Росія завдала удару по двох торгівельних суднах, які рухалися гуманітарним морським коридором у Чорному морі під прапорами Танзанії та Ліберії. Унаслідок атаки загинув капітан одного із суден, ще троє моряків отримали поранення, а екіпаж із 11 осіб евакуювали на берег.

Того ж вечора ворог повторно атакував порт Одещини, пошкодивши ще одне цивільне судно. В Одеській ОВА наголосили, що такі удари є воєнним злочином проти цивільного судноплавства та глобальної продовольчої безпеки.