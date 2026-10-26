Есть жертвы, люди могут быть под завалами, – Зеленский о баллистическом ударе по Киеву

Россия вечером 26 октября нанесла баллистический удар по Киеву. Под ударом оказались территория одного из университетов, парк и местность вблизи станции метро и жилых домов. Известно о погибших и раненых.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Каковы последствия российского удара?

По его словам, российские ракеты попали на территорию университета и рядом с ним, фактически в кампус, а также в район парка "Киото". Вблизи мест попаданий расположены станция метро и жилые дома.

Он подчеркнул, что удары пришлись на людные места, вблизи которых нет военных объектов. На данный момент точное количество пострадавших неизвестно. В то же время президент подтвердил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

Также поступает информация о людях, которые могут находиться под завалами. На местах попаданий продолжаются спасательные работы. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки и спасением людей.

Помимо вышесказанного, Владимир Зеленский предупредил, что угроза повторных ударов сохраняется. На фоне обстрела он также призвал партнеров не задерживать поставки средств противовоздушной обороны в Украину.

Последствия российского удара по Киеву: смотрите видео

И именно в таких условиях, когда угроза постоянна, когда удары могут нанести в любой момент и прямо по городам и селам, искусственные задержки с созданием ПВО для Украины способствуют террору. Важно, чтобы политические договоренности оперативно реализовывались на уровне команд,

– написал он.

Он отметил, что Украине необходимы средства, которые позволят уничтожать пусковые установки российских баллистических ракет. В то же время украинский президент также подчеркнул, что Россия не демонстрирует готовности прекратить войну.

Напомним, утром российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки в городе вспыхнул пожар. Под ударом оказалось здание торгового центра, который на момент атаки уже не работал. Пострадавших не было.