Удар по рынку в пригороде Одессы: есть пострадавшие

Российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Одессы, попав в людное место вблизи рынка. В результате атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, а на месте работают все экстренные службы.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Что известно об атаке?

Российская армия днем 4 августа нанесла ракетный удар по пригороду Одессы. По предварительным данным, под атакой оказалось людное место вблизи одного из местных рынков, где в это время могли находиться мирные жители.

По словам Олега Кипера, враг целенаправленно нанес удар по гражданской инфраструктуре. В результате ракетного удара зафиксированы повреждения гражданских объектов. Какие именно здания пострадали и каковы масштабы разрушений, в настоящее время устанавливают соответствующие службы.

На месте удара работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы. Специалисты проводят обследование территории, ликвидируют последствия атаки и проверяют информацию о возможных пострадавших.

На данный момент известно о 3 пострадавших. Это мужчины 42, 45 и 81 года. Их состояние врачи предварительно оценивают как средней тяжести. Они оказывают всю необходимую помощь.

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Напомним, в ночь на 4 августа российские войска нанесли удар по Днепру, атаковав склады, где хранились продукты питания. В результате попадания на территории складских помещений вспыхнул масштабный пожар. К ликвидации последствий атаки оперативно привлекли подразделения ГСЧС, которые локализовали возгорание и продолжили работы по его полной ликвидации.

В настоящее время специалисты устанавливают масштабы разрушений и ущерба, нанесенного российским ударом, а также уточняют тип вооружения, которым атаковал враг. По предварительной информации, в результате обстрела погибших и пострадавших нет.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, ликвидируя последствия атаки и обследуя поврежденную территорию. Российские войска в очередной раз нанесли удар по гражданской инфраструктуре, атаковав объект, которій не имеет военного назначения.