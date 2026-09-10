Россия нанесли террористический удар по Днепру: есть погибшие, среди пострадавших ребенок

Россияне днем ​​10 сентября атаковали Днепр. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие.

Подробности сообщают ГСЧС и ОГА.

Каковы последствия атаки на Днепр

В результате попадания в Днепр повреждено предприятие пищевой промышленности. Рядом с ним вспыхнул пожар.

К сожалению, 2 человека погибли. Еще 5 человек получили ранения, среди них – ребенок.

Огонь охватил 12 легковых автомобилей и 2 микроавтобуса. Спасатели ликвидировали возгорание.

Атака на Днепр / ГСЧС

Россия нанесла удар по Днепру: смотрите видео

Обратите внимание! Атака на Украину продолжается практически непрерывно. О передвижении беспилотников можно узнать по ссылке.

Напомним, что Россия также атаковала Киев. Утром в Голосеевском районе россияне атаковали АЗС. Есть раненые.

Также оккупанты направили 3 беспилотника в Волынскую область. Все цели были сбиты ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших.