30 июля, 07:04
Обновлено - 07:14, 30 июля
Россия нанесла удар по Львову: 15 пострадавших, под обломками – люди
Российские оккупанты в ночь на 30 июля провели атаку на Украину с помощью дронов и ракет. Враг нанес удар по Львову.
Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козацкий.
Каковы последствия российской атаки на Львов и что известно о пострадавших?
В ночь на 30 июля Россия нанесла удар по Львову. Враг совершил атаку на город крылатыми ракетами.
По состоянию на 06:52 известно о 15 пострадавших. 14 раненых на данный момент госпитализированы, среди них – спасатель.
Под обломками находятся люди. Сотрудники ГСЧС делают все, чтобы как можно быстрее их спасти. Спасибо всем неравнодушным, кто помогает расчищать завалы,
– отметил Козацкий.