Россия нанесла ракетный удар по Киевской области: есть погибшие и разрушения

В Киевской области продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. В результате атаки погибли шесть человек, десятки получили ранения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно о последствиях удара по Киевской области?

Глава государства рассказал, что на месте работают спасатели, медики, правоохранители и другие экстренные службы.

Сейчас идет спасательная операция на Киевщине после удара российских ракет. На сегодня известно о десятках пострадавших. К сожалению, шесть человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. Продолжается выяснение всех обстоятельств и судьбы людей,

– написал Зеленский.

Украинцев призвали не публиковать фото и видео с места удара, не распространять геолокацию, информацию о пострадавших или других деталях, которые могут помешать работе экстренных служб.

Последствия российской атаки / Фото ГСЧС

Кроме того, Зеленский сообщил, что Россия не прекращает террор прифронтовых регионов. В частности, 24 июля оккупанты ударили по Славянску в Донецкой области. В результате атаки авиабомбами там погибли пять человек, еще девять получили ранения.

По его словам, Россия продолжает целенаправленные удары по гражданской и критически важной инфраструктуре и призвал международных партнеров ускорить поставки ракет для систем ПВО Patriot, назвав это приоритетом номер один.

Напомним, Россия днем ​​24 июля нанесла баллистический удар по Киеву. После объявления воздушной тревоги в столице раздались взрывы, силы ПВО работали по враждебным целям. По словам мэра Киева Виталия Кличко, медиков вызвали в Святошинский район.