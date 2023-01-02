Ущерб, который Россия нанесла украинской экологии, достигает 35,3 миллиарда долларов, – Резников

Вторжение российских военных в Украину привело к масштабному экологическому ущербу. В результате войны России против Украины под угрозой оказались заповедные зоны.

Министр обороны Алексей Резников назвал ущерб, который Россия нанесла экологии Украины. Речь идет о сумме в 35,3 миллиарда долларов

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Россия ведет войну против природной среды

Глава Минобороны подчеркнул, что под угрозой миллионы гектаров природных заповедников.

Ущерб украинской экологии, нанесенный Россией, оценивается в 35,3 миллиарда долларов. Под угрозой миллионы гектаров природных заповедников,

– написал Резников.

Он подчеркнул, что российские захватчики нарушили статью 55 протокола 1, которая "запрещает вести войну против природной среды путем репрессий, но Россию это не волнует".

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