Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ.

Что сказал Сирский о ситуации на фронте?

По словам главнокомандующего ВСУ, отдельное внимание сосредоточили на роли командира в сохранении управляемости и устойчивости подразделений, эффективном взаимодействии, логистическом обеспечении и организации медицинской эвакуации, а также на решении проблемных вопросов на местах.

С учетом наращивания противником резервов и активизации наступательных действий, оценили изменения в его тактике и возможные сценарии развития ситуации. Определили первоочередные шаги для усиления устойчивости обороны и максимального сохранения жизни личного состава,

– написал Сырский.

Он также добавил, что отметил военнослужащих, которые проявили мужество, выдержку и высокий профессионализм в боях. Вручил почетные нагрудные знаки "Стальной крест", "Серебряный крест" и "Крест "Военная честь"", как знак благодарности за храбрость, мастерство и преданность службе Украине.

