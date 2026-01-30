Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ.
Что сказал Сирский о ситуации на фронте?
По словам главнокомандующего ВСУ, отдельное внимание сосредоточили на роли командира в сохранении управляемости и устойчивости подразделений, эффективном взаимодействии, логистическом обеспечении и организации медицинской эвакуации, а также на решении проблемных вопросов на местах.
С учетом наращивания противником резервов и активизации наступательных действий, оценили изменения в его тактике и возможные сценарии развития ситуации. Определили первоочередные шаги для усиления устойчивости обороны и максимального сохранения жизни личного состава,
– написал Сырский.
Он также добавил, что отметил военнослужащих, которые проявили мужество, выдержку и высокий профессионализм в боях. Вручил почетные нагрудные знаки "Стальной крест", "Серебряный крест" и "Крест "Военная честь"", как знак благодарности за храбрость, мастерство и преданность службе Украине.
Коротко о главных событиях на фронте
По данным Института изучения войны, недавно ВСУ продвинулись у Покровска и на Новопавловском направлении. Тогда как российские войска продолжили наступательные операции на ряде направлений, но подтвержденного прогресса не достигли.
Аналитики DeepState 29 января сообщали, что российская армия оккупировала село Злагода в Днепропетровской области. Однако военные опровергли заявления об оккупации Злагоды (Первомайское до 2024 года). Они уверяют, что этот населенный пункт на Днепропетровщине находится под их контролем.