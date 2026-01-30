Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ.
Що сказав Сирський про ситуацію на фронті?
За словами головнокомандувача ЗСУ, окрему увагу зосередили на ролі командира у збереженні керованості та стійкості підрозділів, ефективній взаємодії, логістичному забезпеченні й організації медичної евакуації, а також на розв'язанні проблемних питань на місцях.
З урахуванням нарощування противником резервів і активізації наступальних дій, оцінили зміни в його тактиці та можливі сценарії розвитку ситуації. Визначили першочергові кроки для посилення стійкості оборони та максимального збереження життя особового складу,
– написав Сирський.
Він також додав, що відзначив військовослужбовців, які проявили мужність, витримку й високий професіоналізм у боях. Вручив почесні нагрудні знаки "Сталевий хрест", "Срібний хрест" та "Хрест "Військова честь"", як знак вдячності за хоробрість, майстерність і відданість службі Україні.
Коротко про головні події на фронті
За даними Інституту вивчення війни, нещодавно ЗСУ просунулися у Покровську і на Новопавлівському напрямку. Тоді як російські війська продовжили наступальні операції на низці напрямків, але підтвердженого прогресу не досягли.
Аналітики DeepState 29 січня повідомляли, що російська армія окупувала село Злагода на Дніпропетровщині. Однак військові спростували заяви про окупацію Злагоди (Першотравневе до 2024 року). Вони запевняють, що цей населений пункт на Дніпропетровщині перебуває під їхнім контролем.