Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Що сказав Сирський про ситуацію на фронті?

За словами головнокомандувача ЗСУ, окрему увагу зосередили на ролі командира у збереженні керованості та стійкості підрозділів, ефективній взаємодії, логістичному забезпеченні й організації медичної евакуації, а також на розв'язанні проблемних питань на місцях.

З урахуванням нарощування противником резервів і активізації наступальних дій, оцінили зміни в його тактиці та можливі сценарії розвитку ситуації. Визначили першочергові кроки для посилення стійкості оборони та максимального збереження життя особового складу,

– написав Сирський.

Він також додав, що відзначив військовослужбовців, які проявили мужність, витримку й високий професіоналізм у боях. Вручив почесні нагрудні знаки "Сталевий хрест", "Срібний хрест" та "Хрест "Військова честь"", як знак вдячності за хоробрість, майстерність і відданість службі Україні.

Коротко про головні події на фронті