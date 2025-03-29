Умеров покажет доказательства нарушений Россией договоренностей: какой может быть реакция США

Министр обороны Рустем Умеров передаст США доказательства нарушения прекращения огня по объектам инфраструктуры Россией. Вашингтон может отреагировать 2 способами: санкции против Москвы и военная помощь Украине.

Такое мнение 24 Каналу высказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко, подчеркнув, что Россия снова показала свою неготовность соблюдать перемирие в энергетической сфере и на море.

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Что обстреляла Россия в Украине

Переговоры, которые недавно состоялись в Саудовской Аравии, касались 2 основных вопросов. Первое – прекращения ударов по энергетической инфраструктуре, второе – перемирие на море.

Сейчас есть документальные подтверждения с украинской стороны, которые касаются как минимум двух эпизодов, озвученных в публичном пространстве. Речь идет об обстреле Россией энергетических объектов в Херсоне, а также удары по объектам нефтегазового комплекса Украины в Полтаве. Есть еще также другие случаи, которые фиксируются.

Это то, о чем будет сообщаться, и абсолютно правильно, ведь Украине нечего скрывать,

– подчеркнул военнослужащий.

С момента переговоров в Саудовской Аравии Украина придерживается обязательств перед нашими американскими партнерами, и не наносит ударов по НПЗ и объектам энергетики на территории России. Однако в Кремле заявили, что это Киев нарушил договоренности, поэтому Москва якобы именно из-за этого не будет придерживаться перемирия.

Сколько договоренностей нарушила Россия

По данным издания SkyNews, от аннексии Крыма было зафиксировано более 190 нарушений договоренностей со стороны России. В целом Москва нарушила около 400 соглашений с момента обретения независимости Украины, включая межгосударственные договоры, а также соглашения между министерствами, ведомствами и регионами.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в случае новых нарушений, Украина будет обращаться к Соединенным Штатам Америки и требовать соответствующей реакции, которая, безусловно, должна быть.

Какой может быть реакция США

Реакция Соединенных Штатов, вероятно, будет понятной, поскольку еще не исчерпаны инструменты давления в виде санкций. Кроме того, важно получить ясность относительно дальнейшей помощи Украине, поскольку оружие из пакета, объявленного администрацией Джо Байдена в 2024 году, еще поступает, но есть нюанс.

На сегодня новых пакетов помощи не было объявлено, и этот вопрос требует ясности,

– отметил Александр Мусиенко.

Поэтому очень хорошо, по его мнению, что состоится визит министра обороны Рустема Умерова в США, поскольку Россия в очередной раз продемонстрировала свое нежелание к прекращению огня на море и в энергетическом секторе, нарушив его.