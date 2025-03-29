Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, наголосивши, що Росія знову показала свою неготовність дотримуватися перемир'я в енергетичній сфері та на морі.

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Що обстріляла Росія в Україні

Перемовини, які нещодавно відбулися в Саудівській Аравії, стосувалися 2 основних питань. Перше – припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, друге – перемир'я на морі.

Зараз є документальні підтвердження з української сторони, які стосуються щонайменше двох епізодів, озвучених у публічному просторі. Мова йде про обстріл Росією енергетичних об'єктів в Херсоні, а також удари по об'єктах нафтогазового комплексу України в Полтаві. Є ще також інші випадки, які фіксуються.

Це те, про що буде повідомлятися, і абсолютно правильно, адже Україні немає чого приховувати,

– наголосив військовослужбовець.

З моменту перемовин в Саудівській Аравії Україна дотримується зобов'язань перед нашими американськими партнерами, і не завдає ударів по НПЗ та об'єктах енергетики на території Росії. Однак у Кремлі заявили, що це Київ порушив домовленості, тому Москва буцім саме через це не дотримуватиметься перемир'я.

Скільки домовленостей порушила Росія

За даними видання SkyNews, від анексії Криму було зафіксовано понад 190 порушень домовленостей з боку Росії. Загалом Москва порушила близько 400 угод з моменту здобуття незалежності України, включаючи міждержавні договори, а також угоди між міністерствами, відомствами й регіонами.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що у разі нових порушень, Україна буде звертатися до Сполучених Штатів Америки й вимагати відповідної реакції, яка, безумовно, має бути.

Якою може бути реакція США

Реакція Сполучених Штатів, ймовірно, буде зрозумілою, оскільки ще не вичерпані інструменти тиску у вигляді санкцій. Крім того, важливо отримати ясність щодо подальшої допомоги Україні, оскільки зброя з пакета, оголошеного адміністрацією Джо Байдена у 2024 році, ще надходить, але є нюанс.

На сьогодні нових пакетів допомоги не було оголошено, і це питання потребує ясності,

– наголосив Олександр Мусієнко.

Тому дуже добре, на його думку, що відбудеться візит міністра оборони Рустема Умєрова до США, оскільки Росія вкотре продемонструвала своє небажання до припинення вогню на морі й в енергетичному секторі, порушивши його.