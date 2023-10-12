У Зеленского рассказали об обострении возле Авдеевки

На Авдеевском направлении продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты пытаются отвлекать внимание ВСУ, чтобы наши бойцы не продвигались на Юге. Враг наносит контрудары, но ситуация под нашим контролем.

Об этом 24 Каналу сообщил советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, Россия будет пытаться расшатать ситуацию на разных направлениях фронта.

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"Я не совсем понимаю, когда говорят, что Россия должна сидеть только в глухой обороне. Россия будет пытаться расшатать те или иные наши направления, отвлечь внимание, чтобы мы не могли подвозить туда ресурсы. Они сконцентрировались и идут на Авдеевском направлении. Очень тяжелые бои? Да. Наши стоят? Безусловно. Понимают, как нужно воевать на этих направлениях? Абсолютно", – заметил чиновник.

Авдеевское направление держится

Михаил Подоляк отметил, что украинская армия уже не такая, какой была год назад. ВСУ понимают планы России и могут противостоять врагу. Однако украинским защитникам нужно больше ресурсов, например, тех же артиллерийских снарядов. Над этим вопросом работают.

Авдеевское направление держится. Продолжаются положительные наступательные действия на Токмакском, Бахмутском направлениях и так далее. Идет война. Сегодня этап, когда мы доминируем, имеем инициативу. Но это не значит, что мы масштабно и быстро выйдем к границам Украины. Это означает, что идет жесткое уничтожение российских остаточных военных возможностей,

– объяснил он.

Советник главы ОПУ подчеркнул, что ВСУ воюют с регулярной армией. На Авдеевском направлении частично есть контрактные части, которые имели длительную подготовку, не только мобилизованные. Однако украинское командование держит ситуацию под контролем.

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