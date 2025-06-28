"Об этом стоит говорить": офицер ВСУ назвал самые тяжелые участки фронта

Россияне прилагают колоссальные усилия, чтобы иметь успехи на поле боя. Враг привлекает значительное количество техники и живой силы, атакуя позиции украинских военных.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук, отметив, что противнику пока удается активизировать свои действия в Донецкой области и Луганской области.

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Наступление россиян на фронте

Андрей Ткачук отметил, что сейчас напряженная ситуация на Новопавловском направлении. К сожалению, врагу удается там продвигаться и получать определенные результаты.

Какая ситуация в Донецкой области: карта

Об этом надо говорить, чтобы общество понимало, акцентировало свое внимание, в том числе и на Донбассе, на поддержке тех подразделений, которые ведут боевые действия там,

– сказал офицер ВСУ.

Вокруг Константиновки Донецкой области россиянам также удается продвигаться с севера и юга. Это нарушает украинскую логистику, что приводит к определенным проблемам на этом отрезке.

Кроме того, оккупанты пытаются обойти с юга Покровск. Также они направляются в сторону Купянска на Харьковщине, чтобы усилить там свои позиции, но есть информация, что, вероятно, ситуация там немного стабилизировалась.

В Сумской области нам также удалось стабилизировать линию боевого соприкосновения. На определенных участках получается даже контратаковать. 50 тысяч россиян сегодня скованы на этом направлении,

– подчеркнул Андрей Ткачук.

По его словам, важно, что враг уже серьезно втянут в боевые действия там, которые сам и начал, поэтому нет возможности перебрасывать часть подразделений оттуда на другие участки фронта.

Интересно, в Сумской области ВСУ разгромили 810-ю бригаду морской пехоты России – подразделение, которое ранее участвовало в оккупации Крыма. Большинство военных ликвидировали, а около десяти попали в плен во время неудачной попытки закрепиться на позициях. Украинские беспилотники быстро обнаружили оккупантов, после чего по ним был открыт огонь, что сорвало план операции россиян.