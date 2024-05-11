"Запал россиян пропал": какая сейчас ситуация на севере Харьковской области с наступлением

Российские захватчики 10 мая усилили давление на север Харьковской области. Враг пытался прорвать линию обороны на этом участке фронта, однако встретил сопротивление наших Вооруженных Сил и понес потери.

Сейчас на севере Харьковской области продолжаются позиционные бои между нашими защитниками и российскими захватчиками. Об этом в эфире телемарафона рассказал депутат Харьковского областного совета Александр Скорик, передает 24 Канал.

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Что сейчас происходит на севере Харьковской области

Скорик отметил, что в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Пыльное, Борисовка, идут позиционные бои. Депутат высказал мнение, что наши Вооруженные Силы уже сегодня могут закончить зачистку этой территории от врага.

Насколько бы там пафосно не рассказывали россияне, что они продвигаются вглубь нашей территории, но их пыл пропал. Кстати, надо сделать аналогию, что россияне идут в наступление обычно после каких-то праздников, как это было и 24 февраля, и мы прогнозировали, что после 9 мая они тоже будут делать какие-то действия,

– сказал он.

Александр Скорик также отметил, что на сегодня ситуация на этом направлении контролируемая. В частности, военные утверждают, что пыл оккупантов в полночь 11 мая уже пропал и осталась только постоянная работа КАБами по нашим военным.

"А также идут позиционные бои в районе Волчанской общины, населенные пункты Плетеневка, Гатище, и там тоже наши военные говорят, что враг будет отброшен на их позиции, на ноль, и будет разбит", – подчеркнул Скорик.

Депутат также заверил, что наши военные отобьют врага и мы вернем наши территории, которые фактически и так находились в серой зоне. В то же время Александр Скорик рассказал, что на севере Харьковской области некоторые населенные пункты не были обустроены линией обороны и это были просто небольшие села у приграничья.

В Генштабе также очертили ситуацию в Харьковской области

В утренней сводке 11 мая Генеральный штаб ВСУ рассказал, что на Слобожанском направлении наши воины отбили 9 атак в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огирцево, Гатище, Плетеневка Харьковской области, где россияне вчера пошли в наступление.

Также на Купянском направлении отражено 13 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области и в районе Стельмаховки Луганской области.

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