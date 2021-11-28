Россия наступает: защищены ли морские границы Украины

Украинские моряки вместе с военными из США, Румынии и Турции провели тренировки по отражению агрессии в Черном море. Эти учения особенно важны, ведь Россия повышает военную активность возле наших границ.

Учения состоялись по типу Passex 2021. Речь идет о тактическом маневрировании на воде, использовании международной системы сигналов и отработке боевых заданий в районах интенсивного гражданского судоходства.

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"Основная цель этих учений приобретение опыта совместных действий в международной среде во время проведения многонациональных операций, повышение уровня взаимосовместимости подразделений ВМС на тактическом уровне по ведению военных действий", – объяснил представитель ВМС Турции Джунейт Талайман.

Украинские ВМС провели тренировки с США, Республикой Турция и Румынией / Фото ВМС ВС Украины

Российская военная техника возле границ Украины

Между тем, Россия свозит военную технику к границам нашего государства. По информации международных расследователей Conflict Intelligence Team, россияне перебрасывают в Крым новые мотострелковые подразделения и танки.



Россия стягивает военную технику / Фото Conflict Intelligence Team

Также Кремль планирует поставить на оккупированный полуостров зенитно-ракетные установки С-350 "Витязь". Их могут использовать для уничтожения Bayraktar, которыми оснащают украинские ВМС.

Украина усиливает свою оборону

Все это четкий сигнал Украине о необходимости наращивания военной мощи в регионе, предупреждают эксперты.

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В этом нам активно помогают партнеры – США и Великобритания.

Штаты уже переоборудовали для украинских ВМС 4 патрульных катера типа "Айленд".

2 передали еще в 2019 году.

А 2 прибыли в Одесский порт 23 ноября.

За неделю до этого украинское правительство подписало соглашение с Великобританией о создании 2 военно-морских баз: одной в Очакове, а другой – в Бердянске. Кроме того, в рамках соглашения Великобритания построит нам 8 ракетных катеров.

Но это в перспективе, а российская угроза существует уже сейчас.

Все эти полгода россияне отрабатывают как раз элементы высадки легких десантов на вертолетах на юг Украины. И это новый подход, новая тактика россиян. Очевидно, они готовятся к проведению молниеносной операции из Крыма с высадкой воздушных морских десантов. Естественно, с нанесением авиационных ракетных ударов, в том числе с кораблей. Михаил Самусь Директор New Geopolitics Research Network

Россия почти полностью оккупировала Азовское море

Противостоять такому нашествию Украине самостоятельно сложно. Ведь соотношение сил не в нашу пользу, говорят эксперты. Дополнительный фактор опасности – почти полностью оккупированное Азовское море.

"На сегодняшний день Азовское море – на выходе из него, на Керченском проливе – полностью контролируется государством-агрессором. И здесь ситуация до деоккупации Крыма не изменится в принципе", – объяснил эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма Борис Бабин.

Какое оружие может получить Украина

Поэтому украинские члены правительства ищут поддержки у западных партнеров. Сейчас в США согласовывают предоставление нам дополнительной военной помощи.

В частности, могут поставить Javelin и Stinger. Канада также планирует предоставить нашей армии оружие, а НАТО регулярно отправляет свои корабли в Черное море.

Посещение кораблей Великобритании, Соединенных Штатов является очень и очень сильным сдерживающим фактором Российской Федерации. Ведь все же та группировка россиян, которая есть сегодня в Черном, Азовском морях, она абсолютно пасует перед современными кораблями, современными морскими технологиями Соединенных Штатов и Великобритании. Борис Бабин Эксперт Ассоциации реинтеграции Крыма

Украина должна построить собственный флот

Впрочем, чтобы остановить Россию от агрессии против Украины, этого мало, считают эксперты.

"НАТО пока не выдвинуло конкретных предложений, как собирается способствовать изменению баланса в Черном море. То есть, они пытаются сдержать Россию, они пытаются продемонстрировать готовность, но они не говорят о том, что они собираются менять баланс в Черном море", – отметил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

А без изменения баланса ничего не будет,

– подчеркнул Михаил Самусь.

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А изменить баланс может мощная военная сила, а не политика. Ведь Кремль признает только ее. Следовательно, Украина должна активнее развивать собственный черноморский флот и эффективнее укреплять морские границы государства.