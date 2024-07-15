Спираль противостояния закручивается: в Bloomberg проанализировали реакцию России на саммит НАТО

Кремль считает, что результаты недавнего саммита НАТО являются угрожающими для России. Кроме того, Москва "не видит выхода" из спирали противостояния с Западом, в частности Соединенными Штатами.

Состоялся саммит в период с 9 по 11 июля в Вашингтоне, столице США. Дмитрий Песков, пресс-секретаря Владимира Путина, прокомментировал мероприятие, о чем рассказали, в частности, международные СМИ.

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Противостояние России и НАТО

По словам Пескова, Североатлантический альянс якобы демонстрирует свою решимость в том, чтобы оставаться для России врагом.

Кремль заявил, что считает результат саммита НАТО "угрожающими" для России и таким, что сигнализирует об отсутствии оснований для начала переговоров о прекращении войны,

– подытоживает Bloomberg слова Пескова.

Как неоднократно утверждали в Москве, потенциальное членство Украины в НАТО было одной из "причин", почему российская армия начала полномасштабное вторжение Украины.

Нетрудно понять манипуляции России. Среди прочего, Песков отмечал, что Альянс "четко дал понять, что Украина будет в НАТО". Вместе с тем генсек Йенс Столтенберг акцентирует: Украина присоединится к НАТО, когда наступит соответствующее время.

На фоне текущих заявлений важна новость, что Белый дом с 2026 года планирует периодически размещать в Германии оружие большой дальности как средство сдерживания. Речь идет о крылатых ракетах "Томагавк". В ответ на этот шаг Песков заявил о затягивании спирали противостояния между Россией и Западом.

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Ранее аналитики писали, что НАТО действительно опасается агрессии со стороны России. Германия вместе с Альянсом разрабатывает стратегию по переброске войск на восток Европы в случае начала нападения.