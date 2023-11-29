Об этом 24 Каналу заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что сейчас предпринимаются попытки вернуть страны НАТО к тому планированию, которое было во время Холодной войны. После её завершения и распада СССР казалось, что ситуация меняется.

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Мол, риск конфликта в Европе значительно снизился. Тогда сокращались арсеналы, количество армии и расходы на оборону. В некоторых странах НАТО они могли составлять 0,6 – 0,7% от ВВП страны. А армия могла быть всего 25 – 30 тысяч контрактников.

Конечно, просмотр сейчас концептуальный продолжается. И это хорошо, ведь, учитывая существующие бюрократические процедуры, на это нужно время. Но как только поезд становится на рельсы – он едет,

– сказал Мусиенко.

Страны Североатлантического союза должны понимать, что Россия угрожает не только Украине, но и им. От того, как они будут увеличивать расходы, больше будут производить оружие и лучше поддерживать Украину, зависит и безопасность стран НАТО.

Россия в это время рассчитывает на то, что ситуация может измениться в результате выборов в США и Европе.

Сколько России нужно времени

Есть разные оценки относительно того, за сколько лет Россия может восстановиться, чтобы противостоять Альянсу. Например, по одному сценарию, ей нужно условно 2 года, чтобы вторгнуться в страны Балтии.

В то же время немецкие аналитики считают, что для НАТО и Германии противостояние с Россией – только вопрос времени. Мол, есть 6 – 10 лет до этого.

Руководитель Центра военно-правовых исследований убежден, что за 2 года России практически невозможно подготовиться. Ведь даже повышение российского бюджета не означает, что за полгода или год россияне покажут большой прирост в производстве техники или оружия.

Готовность к расколу НАТО

Россияне в 2023 году были готовы провокативно расколоть НАТО с помощью ЧВК "Вагнера". Именно поэтому вагнеровцы готовили провокации на границе Беларуси с Польшей. Однако такой сценарий сорвали.

А вот для большой войны России придется восстанавливаться не менее 6 лет. Эти 6 – 10 лет следует отсчитывать с момента окончания горячей фазы войны против Украины.

Ведя войну, им несколько трудно восстанавливаться. Почти уверен, что они постараются что-то отложить, накопить. Но пока их расчет, горизонт планирования – конец 2024 года. Ожидание выборов, что что-то изменится. А дальше – они будут действовать по ситуации,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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Польза от предупреждений

По данным СМИ, Россия десятилетиями накапливала силы Западного военного округа, что на границе со странами Балтии. Теоретически, этими силами страна-агрессор может противостоять НАТО. Однако вопрос в том – как они вооружены.

По мнению Мусиенко, предупреждение – это очень хорошо для Европы. Мол, ей нужно напомнить об агрессивной природе России и её характере.

"Призывы о том, что столкновение НАТО с Россией все вероятнее всего рассматривается аналитиками – это в плюс для нас. Так формируется общественное мнение о том, что в таком случае, возможно, стоит сейчас поддержать лучше Украину, чтобы не допустить непосредственного столкновения России с НАТО", – подчеркнул Александр Мусиенко.

Россия увеличивает напряжение