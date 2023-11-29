Про це 24 Каналу заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що нині відбувається намагання повернути країни НАТО до того планування, яке було в часи Холодної війни. Після її завершення та розпаду СРСР здавалося, що нібито ситуація змінюється.

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Мовляв, ризик конфлікту у Європі значно зменшився. Тоді скорочувалися арсенали, кількість армії та видатки на оборону. У деяких країн НАТО вони могли бути 0,6 – 0,7% від ВВП країни. А армія могла бути всього 25 – 30 тисяч контрактників.

Звичайно, що перегляд зараз концептуальний триває. І це добре, адже, враховуючи бюрократичні процедури, які є, на це треба час. Але щойно потяг стає на рейки – він їде,

– сказав Мусієнко.

Країни Альянсу мають розуміти, що Росія загрожує не лише Україні, але і їм. Від того, як вони збільшуватимуть видатки, більше вироблятимуть зброю та краще підтримуватимуть Україну, залежить і безпека країн НАТО.

Росія тим часом розраховує на те, що ситуація може змінитися унаслідок виборів у США та Європі.

Скільки Росії треба часу

Є різні оцінки щодо того, за скільки років Росія може відновитися, аби протистояти Альянсу. Наприклад, за одним сценарієм, їй треба умовно 2 роки, аби вторгнутися до країн Балтії.

Водночас німецькі аналітики вважають, що для НАТО та Німеччини протистояння з Росією – лише питання часу. Мовляв, є 6 – 10 років до цього.

Керівник Центру військово-правових досліджень переконаний, що за 2 роки Росії практично нереально підготуватися. Адже навіть підвищення російського бюджету не означає, що за пів року чи за рік росіяни покажуть неабиякий приріст у виробництві техніки чи зброї.

Готовність до розколу НАТО

Росіяни у 2023 році були готові провокативно розколоти НАТО за допомогою ПВК "Вагнера". Саме тому вагнерівці готували провокації на кордоні Білорусі з Польщею. Однак такий сценарій зірвали.

А от для великої війни Росії доведеться відновлюватися не менше 6 років. Ці 6 – 10 років треба відраховувати з моменту закінчення гарячої фази війни проти України.

Ведучи війну їм дещо важко відновлюватися. Майже упевнений, що вони намагатимуться щось відкласти, накопичити. Але поки що їхній розрахунок, горизонт планування – кінець 2024 року. Очікування виборів, що щось зміниться. А далі – вони діятимуть за ситуацією,

– зазначив керівник Центру військово-правових досліджень.

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Користь від попереджень

За даними ЗМІ, Росія десятиліттями накопичувала сили Західного військового округу, що на кордоні з країнами Балтії. Теоретично, цими силами країна-агресорка може протистояти НАТО. Однак питання у тому – як вони озброєні.

На думку Мусієнка, попередження – це дуже добре для Європи. Мовляв, їй треба нагадати про агресивну природу Росії та її характер.

"Заклики про те, що зіткнення НАТО з Росією все найімовірніше розглядається аналітиками, – це в плюс для нас. Так формується громадська думка про те, що в такому випадку, можливо, варто зараз підтримати краще Україну, аби не допустити безпосереднього зіткнення Росії з НАТО", – наголосив Олександр Мусієнко.

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