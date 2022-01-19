Россия назвала "провокацией" заявления США об эвакуации дипломатов из Украины

В Вашингтоне заявили, что знают о планах Москвы относительно эвакуации своих дипломатов из Украины. На это уже отреагировали в российском МИД.

Там подчеркнули, что считают такие высказывания "провокациями". Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь российского ведомства Мария Захарова.

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Захарова пожаловалась на "провокации"

Чиновник считает, что Вашингтон не должен интересоваться делами дипломатических учреждений других стран. При этом свою позицию пресс-секретарь российского МИД высказывала в достаточно грубой форме.

Во-первых, какое дело Псаки и США к тому, что происходит с посольствами других стран? Это все можно охарактеризовать как провокационное поведение,

– заявила она.

Захарова не в первый раз отметилась резким заявлением в сторону представителя Белого дома. Ранее она дерзко заявила, что Джен Псаки "подставляет власти США своими некомпетентными заявлениями".

Россия вроде бы вывозит дипломатов из Украины: что известно

Издание The New York Times написало, что в начале января Россия начала вывозить своих дипломатов и их семьи из Украины. Мол, домой уже вернулись около 30 человек.

Впрочем, Москва все отрицает. Там говорят, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.

Отреагировали на эту информацию и в украинском МИД. В ведомстве ничего не знают о намерениях России касательно эвакуации своих дипломатов.

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