Россию исключили из нового состава Совета Международной морской организации, – Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что Ассамблея Международной морской организации приняла важное решение. Теперь страна-агрессор не будет входить в Совет ММО.

Новый состав Совета Международной морской организации был избран 1 декабря. Ассамблея исключила оттуда Россию. Страны не будет в составе на 2024-2025 годы.

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Что об этом сказал Зеленский

Президент Украины назвал это решение справедливым и выразил благодарность всем членам Международной морской организации за столь ответственный шаг.

"Справедливое решение, ведь никто не нанес больше вреда свободному судоходству за последние десятилетия, чем Россия", – сказал Зеленский.

Что происходит в России: актуальные новости

По данным аналитиков Института изучения войны, в России растет количество людей, выступающих за прекращение войны. Последний опрос российской социологической организации "Левада-центр" свидетельствует о том, что 55% респондентов считают, что Россия должна начать мирные переговоры, в то время как 38% выступают за продолжение войны.

Сотрудники СБУ устроили ловушку для россиян на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Там уже второй раз взорвался поезд с топливом. Подрыв стал вторым этапом спецоперации СБУ по выведению из строя железнодорожной магистрали. Она важна для логистики оккупантов.

Российские чиновники столкнулись с проблемой захоронение оккупантов. В Новосибирске на местном кладбище уже не хватает мест. Мэр города даже подписал постановление о создании нового "военного участка" на кладбище. Для него должны выделить 12 соток земли.

Международная морская организация – это специализированный орган ООН, который занимается безопасностью судоходства. Деятельность организации направлена на отмену дискриминационных действий, которые могут наносить ущерб торговому судоходству.