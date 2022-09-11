Россия не добилась успехов за время войны, но еще много работы, – Мусиенко о контрнаступлении

Вооруженные Силы Украины осуществляют успешное контрнаступление по нескольким направлениям. Особенно болезненно для врага развиваются события в Харьковской области.

Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, на Харьковщине ВСУ разбили изюмскую группировку войск, на которую россия возлагала большие надежды.

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"Сейчас эта группировка полностью разгромлена. Российские военные гибнут или сдаются в плен, другие позорно убегают, оставляя технику и оружие", – сказал Мусиенко.

Индикатор "достижений" россии за 200 дней войны

Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что эта ситуация стала индикатором "достижений" россии с 24 февраля.

Мы видим, что за 200 дней полномасштабной войны каких-либо успехов или преимуществ россия не достигла и не достигнет. Конечно, у ВСУ впереди еще много работы и усилий для того, чтобы полностью деоккупировать украинские территории,

– подчеркнул Мусиенко.

Он добавил, что с каждым днем русская армия становится все более демотивированной. Боевой дух ВСУ все больше растет.

Реакция западных партнеров на контрнаступление ВСУ

Как отметил военный эксперт, с успешным контрнаступлением ВСУ растет уверенность в Украине зарубежных партнеров.

Даже самые большие скептики в других странах, которые сомневались в том, что Украина выстоит, сейчас убедились в силах украинской армии.

– сказал Мусиенко.

По его словам, иностранные лидеры дают высокую оценку действиям ВСУ, как в тактике, так и в стратегии. Также на Западе высоко оценивают и ту подготовительную работу, которая была проделана перед началом контрнаступления.

Военный эксперт напомнил, что по информации генерала США Марка Милли, с помощью HIMARS Украина поразила более 400 российских целей.

Это большая и длительная работа, которая дала возможность обессилить врага, а затем воспользоваться моментом и гнать противника с нашей земли.

– подчеркнул Мусиенко.

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