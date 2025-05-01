Россия уже угрожает миротворцам, которые могут оказаться в Украине: к чему снова готовится Кремль

Некоторые партнеры Украины имеют целью разместить на территории нашего государства свои войска. Как ни странно, но Россия против этого. Кремль уже угрожает по этому поводу.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что дискуссии относительно размещения миротворцев на территории Украины и дальше продолжаются. Нет свидетельств, которые бы доказывали, что страны, которые входят в "коалицию желающих" передумали.

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России нужно постоянное противостояние

Александр Мусиенко отметил, что США ждут, что Европа будет играть серьезную роль в поддержке Украины. Выглядит, будто там не отрицают вероятность того, что войска европейских стран могут быть размещены на территории нашего государства.

То, что в России на это реагируют указывает на то, что россияне пытаются готовить запасной вариант на случай, если в какой-то момент придется заявить о приостановлении или сворачивании так называемого СВО,

– сказал военнослужащий Сил ТрО ВСУ.

По его мнению, Россия в таком формате, как есть сейчас, не может существовать. Если Кремль не будет говорить о постоянных вызовах и угрозах, то страна-агрессор развалится.

Вероятно, именно поэтому оккупанты сейчас и поднимают вопрос о северной Европе, страны Балтии и Запад, чтобы демонстрировать россиянам постоянные угрозы со стороны других стран.

Важно! В The Times предположили, что европейским странам трудно собрать даже 25 тысяч военных для потенциальной миссии в Украине из-за недостатка ресурсов и людей. Хотя обсуждалось создание масштабной коалиции, сейчас Великобритания и Франция склоняются к отправке инструкторов на Запад Украины вместо полноценного военного контингента.

Кремлевская пропаганда уже начинает работать так, чтобы готовить общество к новым войнам, если агрессию против Украины сейчас придется прекратить.