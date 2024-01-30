Россия не проявляла готовности передать тела пленных, которые якобы были в Ил-76, – Юсов

В украинской разведке рассказали, что в России нет готовности передать тела якобы погибших на борту Ил-76 защитников Украины. Кремль даже не предоставлял доказательств, что они там действительно были.

Соответствующую информацию рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов. По его словам, заявления Путина о невозможности "дружественного огня" не соответствуют действительности.

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Что сказал Юсов о возвращении вероятных тел Россией

Что там (на борту Ил-76, который упал – 24 Канал) были наши пленные – это заявление России, и пока только по их словам мы можем анализировать. Пока нет готовности по передаче тел с той стороны,

– заявил Андрей Юсов.

Он заверил, что с украинской стороны продолжается работа. Даже сказал, что в случае подтверждения худшего – Украина сделает все возможное, чтобы забрать наших защитников со щитом или на щите.

Представитель ГУР в очередной раз вспомнил, что Россия могла перевозить в самолете Ил-76 как боеприпасы, так и пленных, которых использовали как живой щит. Юсов сказал, что реакция России и обстоятельства катастрофы были провокативными, ведь:

режим тишины не был объявлен над Белгородом;

Кремль не сообщал заранее, что собирается использовать авиасообщение для перевозки пленных.

"Учитывая, что самолет был загружен на треть, по их версии, то там могли быть и припасы, потому что для этого этот самолет преимущественно и использовался. Там могли быть боеприпасы и люди – это могло быть как живой щит, поэтому это надо тщательно выяснять. Работа в этом направлении продолжается", – заверил Юсов.

Ил-76 упал в Белгородской области