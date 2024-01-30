Россия не проявляла готовности передать тела пленных, которые якобы были в Ил-76, – Юсов
Источник:Суспильное
В украинской разведке рассказали, что в России нет готовности передать тела якобы погибших на борту Ил-76 защитников Украины. Кремль даже не предоставлял доказательств, что они там действительно были.
Соответствующую информацию рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов. По его словам, заявления Путина о невозможности "дружественного огня" не соответствуют действительности.
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Что сказал Юсов о возвращении вероятных тел Россией
Что там (на борту Ил-76, который упал – 24 Канал) были наши пленные – это заявление России, и пока только по их словам мы можем анализировать. Пока нет готовности по передаче тел с той стороны,
– заявил Андрей Юсов.
Он заверил, что с украинской стороны продолжается работа. Даже сказал, что в случае подтверждения худшего – Украина сделает все возможное, чтобы забрать наших защитников со щитом или на щите.
Представитель ГУР в очередной раз вспомнил, что Россия могла перевозить в самолете Ил-76 как боеприпасы, так и пленных, которых использовали как живой щит. Юсов сказал, что реакция России и обстоятельства катастрофы были провокативными, ведь:
- режим тишины не был объявлен над Белгородом;
- Кремль не сообщал заранее, что собирается использовать авиасообщение для перевозки пленных.
"Учитывая, что самолет был загружен на треть, по их версии, то там могли быть и припасы, потому что для этого этот самолет преимущественно и использовался. Там могли быть боеприпасы и люди – это могло быть как живой щит, поэтому это надо тщательно выяснять. Работа в этом направлении продолжается", – заверил Юсов.
Ил-76 упал в Белгородской области
- Глава нашей разведки Кирилл Буданов сказал, что ни одна сторона до конца не может ответить, что произошло с Ил-76 в Белгородской области России. По данным разведчика, Россия во всем обвиняет Украину. Несмотря на это, есть ряд непонятных для такой позиции фактов.
- Кирилл Буданов сказал, что прежде всего это то, что россияне не показали поля, усыпанные трупами, останками, как должны были бы показать, чтобы максимально обвинить Украину. Да даже этого нет.
- Стоит отметить, что сразу после падения Ил-76 Россия заявила, что на борту якобы были 65 украинских военнопленных, которых должны были обменять, а также 6 членов экипажа и 3 сопровождавших пленных.
- В то же время Кремль показал фото с места происшествия с несколькими трупами. Родные наших пленных видели кадры и не узнали там своих родственников.