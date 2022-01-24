Россия не имеет права силой менять границы Украины, – спикер посольства США
Источник:24 канал
Сосредоточение российских войск на границе Украины очень беспокоит США, поэтому они обдумывают эвакуацию своих дипломатов. Однако Штаты заверили, что не покинут нашу страну один на один с врагом.
Об этом в эфире 24 канала заявил пресс-секретарь посольства США Даниэл Лангенкамп. Он подчеркнул, что Штаты будут продолжать стоять на стороне Украины.
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Россия не имеет права что-то диктовать
По словам пресс-секретаря, по соображениям безопасности США позаботились о том, чтобы американские граждане, в частности дипломатический персонал, имели возможность уехать. Однако он подчеркнул, что таким образом не хотят вызывать панику.
Мы настаиваем, что Россия не имеет права вето относительно членства Украины в НАТО. Она не может диктовать другой стране, какая у нее должна быть внешняя политика. Россия не имеет права силой менять границы Украины,
– заявил Лангенкамп.
Позиция США
Как отметил спикер, американские дипломаты, которые остаются в Украине – будут продолжать работать. В частности работу не будет прекращать временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.
"Мы продолжаем реализовывать широкий спектр совместных программ с Украиной и стоять на ее стороне. Это наша принципиальная позиция, которой мы будем придерживаться", – подытожил Лангенкамп.Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.
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Военная помощь США Украине: последние новости
- Накануне, 23 января, в Украину прибыла вторая партия летального оружия из США. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на борту самолета – более 80 тонн летального вооружения.
- Предыдущая партия помощи безопасности прибыла в Украину в ночь на 22 января. Самолет доставил 90 тонн летального оружия из США, общая стоимость которого составляет 200 миллионов долларов.
- В посольстве США в Украине отметили, что в прошлом году Штаты оказали нашему государству помощь в области безопасности на сумму более 650 миллионов долларов. Начиная с 2014 года США выделили Украине для этих целей помощь в размере 2,7 миллиарда долларов.