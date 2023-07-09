Даже "царя" некому охранять: какая ситуация с резервами военных в России

В настоящее время российская армия задействовала все резервы в войне с Украиной. Ей очень нужен человеческий ресурс и для его пополнения страна-оккупант может провести очередную волну мобилизации. Впрочем, набрать 400 тысяч по-прежнему уже не удастся.

Об этом 24 Каналу отметил экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Он оценил реальное количество грядущего резерва российской армии.

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"Вспомним "марш" Пригожина. Он показал, что все боеспособное у них (россиян – 24 Канал) на фронте. Даже внутри России некому "царя-батюшку" охранять. Ближе Москвы ни одной части не нашлось. Это очень показательно", – отметил Дикий.

Задействовано все

По словам военного, оккупанты задействовали в войне все боеспособные резервы. Поэтому российская армия многочисленна только на бумаге.

"У них воюет 58 армия – та самая, которая держала под контролем и в ужасе весь южный и северный Кавказ и вторгалась в Грузию. У них задействована и уже значительно перестала существовать морская пехота Тихоокеанского флота – осталась под Угледаром", – сообщил он.

Евгений Дикий о состоянии российской армии и ее резервах: смотреть видео

Впрочем, не исключено, что Россия может произвести новую мобилизацию среди населения. Но это может случиться не раньше осени.

В прошлом они набрали 400 тысяч и фактически на этом их система коллапсировала. Сейчас они это не потянут, но 200 – 250 тысяч способны где-то осенью выставить,

– предположил Евгений Дикий.

Он добавил, что россияне могут вернуть вагнеровцев, но не как стратегический резерв. Они будут восполнением потерь.

"Частей, которые существенно что-то бы изменили, в России уже не осталось", – резюмировал военный.

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