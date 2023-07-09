Про це 24 Каналу зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Він оцінив реальну кількість майбутнього резерву російської армії.
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"Згадаємо "марш" Пригожина. Він показав, що все боєздатне у них (росіян – 24 Канал) на фронті. Навіть всередині Росії немає кому "царя-батюшку" охороняти. Ближче Москви жодної частини не знайшлося. Це дуже показово", – відзначив Дикий.
Задіяно все
За словами військового, наразі окупанти залучили у війні усі боєздатні резерви. Тому російська армія численна лише на папері.
"У них воює 58 армія – та сама, яка тримала під контролем і в жаху увесь південний і північний Кавказ і вторгалася в Грузію. В них залучена та вже значно перестала існувати морська піхота Тихоокеанського флоту – залишилася під Вугледаром", – повідомив він.
Євген Дикий про стан російської армії та її резерви: дивитись відео
Утім, не виключено, що Росія може провести нову мобілізацію серед населення. Але це може трапитися не раніше, ніж восени.
В минулу вони набрали 400 тисяч і фактично на цьому їхня система колапсувала. Зараз вони це не потягнуть, але 200 – 250 тисяч здатні десь восени виставити,
– припустив Євген Дикий.
Він додав, що росіяни можуть повернути вагнерівців, але не як стратегічний резерв. Вони будуть поповненням втрат.
"Частин, які б суттєво щось змінили, в Росії вже не залишилося", – резюмував військовий.
Втрати російської армії: останні новини
- Аби стримати український контрнаступ, росіяни стягнули 90% власних резервів до Запорізької області. Натомість Україна залучила 25% своїх резервів, що свідчить про суттєву перевагу. Про це писало німецьке видання Welt.
- Американський інститут вивчення війни пише про крихку оборону росіян на Півдні. Туди окупанти перекидають свої останні резерви.
- Тим часом станом на 8 липня українські оборонці ліквідували ще 630 окупантів. Загальна кількість слухачів Кобзона складає 233 440 осіб. Ця цифра може коригуватися.