Российская армия находится в упадке: сколько времени она будет продолжать войну – анализ CSIS

Россия массово теряет свою технику на поле боя в Украине. Западные санкции не позволяют оккупантам производить танки в достаточном количестве, чтобы закрыть пробелы в обороне.

Об этом говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований. Там считают, что потери на поле боя и санкции Запада привели к тому, что российская армия находится в упадке, но Москва все еще будет иметь достаточно огневой мощи, чтобы продолжить войну в Украине.

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Какие танки "расходятся" больше всего

Составители отчета приводят поразительные цифры российских потерь – почти 10 000 единиц основной техники: танки, грузовики, артиллерийские орудия и беспилотники.

Качество российской армии с точки зрения передового оборудования, скорее всего, снизится, по крайней мере, в ближайшей перспективе,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что Россия в Украине потеряла от 1845 до 3511 танков за год войны. Больше всего потерь зафиксировано среди модернизированных основных боевых танков Т-72Б3.

Нидерландский разведывательный вебсайт Oryx сообщает, что имеет визуальные доказательства более 500 вариантов Т-72Б3 – уничтоженных, поврежденных, брошенных или захваченных по состоянию на эту неделю.

Западные чиновники подтверждают, что Россия существенно отстает в плане оснащения. Более того, захватчики используют на поле боя танки Т-55, представленные еще в 1948 году.

Санкции задушили производство

В отчете CSIS подчеркивает, что один танковый завод "Уралвагонзавод" может производить около 20 танков в месяц. Но Россия ежемесячно теряет в Украине в среднем почти 150 танков всех типов.

Стоит добавить, что Россия будет ремонтировать и возвращать свои старые танки, потому что у нее просто нет ресурсов для создания новых. Из-за западных санкций оккупанты не могут получить запчасти и инструменты, необходимые для сборки современного танка.

Так, санкции обрезали российский доступ к оптическим системам, шариковым подшипникам и станкам. В частности, для оптических систем Россия полагалась на французский импорт во время своего довоенного производства.

Кроме того, 55% довоенных поставок подшипников поступало из Европы и Северной Америки. Поскольку эти источники теперь утрачены, Россия может попытаться компенсировать дефицит за счет поставок внутреннего производства или импорта более низкого качества из Китая или Малайзии. Так или иначе, Россия не может получить то качество, которое было до войны.

Составители отчета добавляют, что потеря западных компонентов чувствуется не только в танках. Пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, ракеты и средства радиоэлектронной борьбы нуждаются в современных, высокотехнологичных частях, в том числе микрочипах, которые Россия не может получить от внутренних поставщиков.

Война на этом не кончится

Несмотря на безумные потери врага, война будет продолжаться. Россия все еще сохраняет численное преимущество над Украиной, поскольку у нее большие запасы в резерве.

"Военный потенциал России все еще значительно превосходит украинский по большинству показателей, включая человеческую, воздушную, сухопутную и военно-морскую силу", – говорится в отчете.

Аналитики подсчитали, что по состоянию на февраль 2023 года общее количество самолетов в распоряжении Кремля было в 13-15 раз больше, чем у Киева. В России почти в 7-8 раз больше танков и в 4 раза больше боевых бронированных машин, а ее военно-морской флот в 12-16 раз превышает украинский.

Численные преимущества позволят Москве вести войну на истощение в течение следующего года. Поэтому, чтобы компенсировать количественное преимущество России, жизненно важно, чтобы западные страны поставляли в Украину технологически лучшее вооружение.