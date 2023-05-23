Путина снова понесло: диктатор заявил, что "СВО" пытается закончить войну
Российский диктатор Владимир Путин не перестает шокировать своими маразматическими заявлениями. В который раз он говорит, что так называемая "спецоперация" направлена на окончание войны на Донбассе.
Такое заявление Путин сделал во время церемонии вручения "государственных наград" кремлевским прихвостням за "достижения" в разных сферах. Конечно, российский диктатор не смог обойти и так называемую "СВО" и то, как "9 лет бомбили Донбасс", сообщает 24 Канал.
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Деда снова понесло
Во время своего выступления Путин снова начал говорить о проведении "спецоперации" и в очередной раз выдал маразматическое заявление, что Россия якобы не начинала войну. Повторил он и тезис о том, как якобы в течение 9 лет "Донбасс отбивает нападение врагов".
Российский диктатор также врал об "исторических народах", оказавшихся за пределами России. Российские военные, по его маразматическому мнению, "защищают" россиян.
9 лет противник ведет войну против нашего народа. Нам говорят, что Россия начала войну. Нет, Россия с помощью "СВО" пытается прекратить эту войну против нашего народа, который из-за исторической несправедливости оказался за пределами нашей Родины,
– цинично выдал Путин.
Маразматическое заявление диктатора: смотрите видео
Очевидно, диктатор снова забыл выпить таблетки, ведь потом Путин снова завел свою шарманку о "защите своих людей". Он начал говорить, что Россия "делала и будет делать для этого все возможное".
Так, заявления кремлевского диктатора выглядят особенно смешно, учитывая ситуацию в Белгороде. Официально Путин никак не отреагировал на события, а его рупор Дмитрий Песков только заявил о "глубокой обеспокоенности" событиями.
Ситуация на Белгородщине: последние новости
- Легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус взяли на себя ответственность за происходящие в Белгородской области события. Добровольцы заявили, что целью "освобождения территорий" является борьба с кремлевским режимом и демилитаризация пограничных областей.
- Добровольцы заявили, что взяли под контроль несколько населённых пунктов на Белгородщине. В частности, россияне продвинулись по направлению Козинки, Грайворона и Горы-Подол.
- "Спецоперация" российских добровольцев продолжается уже в течение второго дня. В сети 23 мая бойцы РДК опубликовали кадры, на которых показали, как выглядят "освобожденные" населенные пункты и анонсировали такие "меры" не только на Белгородщине, но и на территории всей России.