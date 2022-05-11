Россия не накапливает силы, а сразу бросает их в бой, – Арестович

Россияне терпят в войне против Украины значительные потери. Однако их тактика до сих пор остается несколько нелогичной.

Об этом сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Свое мнение он выразил в эксклюзивном интервью 24 каналу.

Внимание Россия пыталась обессилить нашу воздушную группировку, – Арестович об атаке Одессы

Интересно то, что все силы, которые россияне накапливают, они сразу бросают в бой,

– подчеркнул он.

То есть, как объяснил советник главы ОП, у российских оккупантов нет намерения создать 10 – 15 тысячную группировку, которая сможет что-то принципиально решить.

"У них только хоть что-то накопилось, они дают 3 – 4 дня на подготовку и сразу их отправляют сюда, потому что их гонит политическое руководство", – отметил Арестович.

Россия не готовилась к долгому конфликту

Также Арестович отметил, что армию оккупантов подготовили под одну "молниеносную операцию", во время которой они очень быстро побеждают, а западные страны не успевают среагировать.

"Кадровые передвижения на фронте свидетельствуют о том что россияне переоценили свои возможности по всем направлениям", – убежден советник главы ОП.

Потери среди россиян на войне против Украины

Директор департамента охраны государственной границы АГПСУ Леонид Баран сообщил, что Украине удалось восстановить полный контроль над участком границы протяженностью 1200 километров. Треть этого показателя – граница с Россией.

Несмотря на попытки россиян, украинские защитники и защитницы дают мощный отпор, из-за чего оккупационные войска продолжают нести колоссальные потери. Так, только за минувшие сутки, 10 мая, россияне потеряли:

350 военных из личного состава;

17 танков;

48 боевых бронированных машин;

9 артиллерийских систем;

2 вертолета;

10 беспилотников;

17 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим;

Всего в войне с Украиной погибли около 26 350 оккупантов. Однако в Генштабе отмечают, что цифры приблизительны, ведь подсчет осложнен активными боевыми действиями на территории нашего государства. О потерях россиян по состоянию на 77-й день войны – читайте здесь

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