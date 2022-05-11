Россия не накапливает силы, а сразу бросает их в бой, – Арестович
Россияне терпят в войне против Украины значительные потери. Однако их тактика до сих пор остается несколько нелогичной.
Об этом сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Свое мнение он выразил в эксклюзивном интервью 24 каналу.
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Интересно то, что все силы, которые россияне накапливают, они сразу бросают в бой,
– подчеркнул он.
То есть, как объяснил советник главы ОП, у российских оккупантов нет намерения создать 10 – 15 тысячную группировку, которая сможет что-то принципиально решить.
"У них только хоть что-то накопилось, они дают 3 – 4 дня на подготовку и сразу их отправляют сюда, потому что их гонит политическое руководство", – отметил Арестович.
Россия не готовилась к долгому конфликту
Также Арестович отметил, что армию оккупантов подготовили под одну "молниеносную операцию", во время которой они очень быстро побеждают, а западные страны не успевают среагировать.
"Кадровые передвижения на фронте свидетельствуют о том что россияне переоценили свои возможности по всем направлениям", – убежден советник главы ОП.Важно! Директор департамента охраны государственной границы АГПСУ Леонид Баран сообщил, что Украине удалось восстановить полный контроль над участком границы протяженностью 1200 километров. Треть этого показателя – граница с Россией.
Потери среди россиян на войне против Украины
Несмотря на попытки россиян, украинские защитники и защитницы дают мощный отпор, из-за чего оккупационные войска продолжают нести колоссальные потери. Так, только за минувшие сутки, 10 мая, россияне потеряли:
- 350 военных из личного состава;
- 17 танков;
- 48 боевых бронированных машин;
- 9 артиллерийских систем;
- 2 вертолета;
- 10 беспилотников;
- 17 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим;
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