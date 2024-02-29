Разбили миф о "непобедимой России": ВСУ назвали самые известные примеры поражений Москвы

В СтратКоме ВСУ выложили колонку, где перечислили российские исторические мифы. Первым назвали миф о "дружбе народов", которым оккупанты прикрывают колонизацию. А вот второй касается уже военной темы – это миф о так называемой непобедимости.

Российская власть кормит мифами не только свое население, но и весь мир. Но порой доходит до смешного: пропагандист Такер Карлсон, который брал интервью у Путина, теперь говорит, что не слышал ничего глупее, чем слова о нацизме.

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Почему тезис "Россия всегда побеждала" – это выдумка

Миф о "непобедимости" построен фактически на единственном крупном случае: победа над нацизмом. При этом, в духе "братских народов", победу в пропаганде приписали "русскому народу", хотя процентно количество павших в борьбе против нацизма наибольшее среди белорусов (25% от населения 1940 года), украинцев (16%), латвийцев (14%), армян (почти 14%) и литовцев (13%). Вклад "младших братьев" империи в борьбу с нацизмом забыт благодаря сталинской пропаганде,

– отмечают в материале.

Что интересно, Россия побеждала только тогда, когда была частью крупных коалиций. Но пропаганда "забыла" это, ведь союзники во Второй мировой после победы над Гитлером превратились во врагов.

Самые известные примеры поражений россиян:

война против Японии 1904-1905 годов;

Первая мировая (в результате еще и сменился политический режим);

война в Афганистане (которая стала одной из причин распада СССР).

Россия приходит в упадок: в чем их главная проблема

Довольно часто россияне полагались на принцип "Бабы еще родят" и несли из-за этого огромные потери. Но теперь все изменилось.

"Проблема путинской стратегии – в том, что сейчас "бабы не нарожают". Население России давно и необратимо сокращается. Империя по всем параметрам находится в стадии упадка. Агония империй часто сопровождается войнами. Нынешняя пришлась на наше время", – пишут в СтратКоме.

Там подчеркивают: во время распада Советского Союза тоже происходили войны, но на другой территории – например, в Чечне. Также повезло, что Россия не начала сразу с широкомасштабного вторжения в 2014 году, потому что тогда мы были значительно менее подготовлены.

Не повезло нам всем, конечно, в том, что путинская агрессия выпала как раз на нашу долю. Но с таким же успехом можно жалеть о наличии такого соседа или эпохи в целом. Переместиться всей страной на Марс или в Золотой век невозможно. Мы заброшены в ту реальность, которая нам дана, – зато можем ее менять своими действиями,

– делают мощный вывод авторы статьи.