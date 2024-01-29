"Стать там – превратиться в мишень в тире": ВСУ сказали, взял ли враг Табаевку на Харьковщине

В России заявили, что якобы захватили село Табаевка Купянского района Харьковской области. Однако Вооруженные Силы Украины эту информацию опровергли и объяснили, что там действительно происходит.

Спикер командования Сухопутных войск Владимир Фитьо рассказал в эфире "Суспильное. Сопротивление", что на самом деле в селе Табаевка идут позиционные бои. То есть враг не захватил населенный пункт, пишет 24 Канал.

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Враг не захватил Табаевку

Спикер рассказал, что Табаевка – это населенный пункт, который меньше, чем Крахмальное. Там было 45 человек, а это село– вообще как хутор.

Он находится в очень неудобном расположении – внизу как раз и там болотистая местность, поэтому стать непосредственно на это место – это означает сразу превратиться в мишень в тире. Поэтому там продолжаются сейчас такие позиционные бои, и наши как раз пытаются россиян вытеснить. Слишком рано верить российским пабликам, но должны понимать, что они пытаются во что бы то ни стало передать как свою триумфальную победу,

– заявил Владимир Фитьо.

Он призвал делать выводы и пользоваться данными только из официальных источников.

Где находится Табаевка Харьковской области

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В селе Табаевка продолжаются бои: смотрите на карте

Следует заметить, что аналитики DeepState в конце суток 28 января сообщали о тяжелой ситуации у Табаевки. В начале суток 29 января они отметили, что Вооруженные Силы Украины не дали закрепиться врагу в Табаевке.

Владимир Фитьо рассказал, что в течение 28 января на Лимано-Купянском направлении наши военные отразили 10 российских атак в населенных пунктах Синьковка, Табаевка, Терны, Ямполевка. По словам спикера:

оккупанты на этом направлении применили 18 дронов-камикадзе по нашим защитникам;

совершили 700 артиллерийских обстрелов из артиллерии и минометов.

Однако наши защитники ликвидировали 229 оккупантов и уничтожили 84 единицы военной техники,

– рассказал Владимир Фитьо.

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Что происходит в Харьковской области