В ближайшие годы переговоры с Россией невозможны

Лавров на Минской международной конференции по евразийской безопасности, а также в кулуарах этого форума, собранного Лукашенко, назвал "тупой" формулу мира Зеленского, а План победы – "шизофреническим".

Путин открыто говорит, чего хочет, и это не переговоры

Не согласился министр иностранных дел России Сергей Лавров и с предложением самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который предложил завершить российско-украинскую войну в ничью. "В ничью не получится", – подчеркнул путинский риббентроп.

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Он напомнил предложения российского президента Владимира Путина за январь 2022 года – накануне большого вторжения в Украину. Эти предложения касались гарантий для России отказать бывшим советским республикам в евроинтеграции, а также убрать с территории новых стран-членов НАТО то современное вооружение, которое появилось после их присоединения к НАТО.

Еще тогда эти предложения Кремля воспринимались в США и ЕС как нереалистичные. Они ставили под сомнение не только суверенитет Украины, Грузии и других бывших советских республик, но и суверенитет самих стран-членов НАТО. Фактически, позволяли Москве за них решать, как будет выглядеть конфигурация НАТО в будущем и какое вооружение должно быть на территории суверенных государств, присоединившихся к Альянсу.

Но, как видим, Лавров и Путин не сделали никаких выводов с того времени. Это позволяет поставить вопрос ребром – а на какие переговоры с Россией рассчитывают те на Западе, что постоянно говорят о необходимости посадить Владимира Зеленского и Путина за один стол переговоров.

Неужели они не осознают, что глава Кремля по крайней мере в ближайшем будущем не заинтересован ни в каких переговорах с Украиной, которые бы не предусматривали капитуляции Киева и с присоединением украинских территорий к России?

Путин не собирается отказываться от своих планов. В Кремле постоянно об этом напоминают, когда говорят о целях так называемой "специальной военной операции".

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Из заявлений Лаврова надо сделать реалистичный и правильный вывод – никакие переговоры между Россией и Украиной невозможны в ближайшие годы. Если какие-то переговоры и будут, то они будут связаны исключительно с тем, что у России не будет хватать финансового, военного и демографического ресурса для продолжения противостояния с Украиной.

Когда Лавров говорит о чьей-то "шизофрении", надо помнить о политической "шизофрении" российского политического руководства, которая базируется на поддержке шовинистически настроенных граждан России.

Россия создает свое зазеркалье

Пока мы говорим о возможности переговорного процесса, Россия продолжает строить параллельный мир. Та самая Минская конференция по безопасности, на которой выступал Лавров, является прекрасным доказательством этого. Россиян больше не приглашают на Мюнхенскую конференцию, не хотят слышать их представление о том, как выглядит мир. Российские политики, с точки зрения любого цивилизованного человека, – это кровавые агрессоры.

Поэтому россияне предложили создать собственную конференцию в Минске Лукашенко. Эта конференция стала для белорусского политика еще и трибуной для того, чтобы произносить свои так называемые "миролюбивые" речи и предлагать участие белорусов в несуществующих мирных переговорах между Россией и Украиной. Так будто Беларусь не является частью агрессивной структуры России, а просто посредником, который пытается "спасти" ситуацию в Европе и еще и Украину от "неизбежного поражения" в войне.

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Вот вам и вся сущность российских политических намерений. Если Россию выгоняют из реальных международных структур, она строит зазеркалье и находит на Западе политиков, которые готовы собственным присутствием убедить, что это не зазеркалье, а реальный политический мир.

Так на форуме БРИКС в Казани рядом с Путиным был генсек ООН Антониу Гутерреш. На конференции в Минске был глава МИД Венгрии Петер Сийярто, который саркастически сказал, что надеется, что Европейский Союз "не будет гневаться на него из-за этой поездки".

Сам прецедент того, что министр иностранных дел председательствующей страны ЕС отправляется на международную конференцию к диктатору, который узурпировал власть и предоставил площадку для агрессивных выступлений Лаврову, – это позор и для ЕС, и для НАТО.