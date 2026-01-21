Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в разговоре с 24 Каналом оценил, имеет ли сегодня Россия потенциал для наступления в сторону Приднестровья. Также он отметил, есть ли угроза при реализации этого вероятного сценария для Одесской области.

К теме Опередила Украину: Молдова стала ближе к ЕС

Может ли Россия начать новое наступление на Юге?

Братчук объяснил, что у России сейчас нет ресурса, чтобы проводить наступления в сторону Приднестровья. Так же российские оккупационные войска, которые там размещены не имеют соответствующих возможностей.

"Поэтому Россия максимально информационно раздувает эту ситуацию, привлекая к проведению ИПСО, в частности, Сергея Лаврова, главу российского МИДа. Ничего удивительного в этом нет. Любые вызовы, конечно, надо рассматривать, но очевидно, что такой угрозы нет", – подчеркнул представитель Украинской добровольческой армии.

К слову. Сергей Лавров, комментируя ситуацию в Молдове, сказал, что она взяла курс на "поглощение Евросоюзом". Именно поэтому, по словам главы российского МИД, звучат голоса о том, что "воссоединение или присоединение к Румынии станет кратчайшим путем для членства" в ЕС. Однако Лавров считает, что этот курс "разрушает молдавскую государственность".

Россия, по его словам, не может предоставить сама себе поддержку на поле боя, имея ресурсные проблемы. А тем более не имеет возможности перебрасывать усиление в Приднестровье.

Поэтому риски могут быть, определенные угрозы есть, но они отслеживаются и в случае необходимости получат адекватный ответ,

– пояснил Сергей Братчук.

Он напомнил, что в 2022 году такие угрозы действительно были, но враг не смог их реализовать благодаря Силам обороны Украины. Россияне планировали пробивать коридор в Приднестровье через южные территории Украины – Херсонскую, Николаевскую, Одесскую область. Это должен был быть худший сценарий и очень сложный и болезненный для нас.

Сегодня Россия уже не имеет соответствующих ресурсов на Черном море, которые были в начале войны. Все, что осталось от российской черноморской флотилии, в частности ракетоносители, сейчас находится в Новороссийске. Кое-что даже перебросили в Каспийское море. Сухопутная составляющая – на фронте, а вся авиация, что могла бы перебрасывать десант, если пролетит в воздушном пространстве Украины, будет сбита,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии.

Поэтому заявления о ситуации в Молдове есть элементом гибридной войны, который информационно разгоняется россиянами.

Как обострялась ситуация по Приднестровью?