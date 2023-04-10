Судьба России распасться: кому выгодно затягивание войны в Украине

Затягивание войны не выгодно ни одной из воюющих сторон. В первую очередь экономически. Впрочем, Украина выдержит, а вот судьба России – распасться.

Об этом в эфире 24 Канала заявил военный эксперт Роман Свитан. Он отметил количество стран, которые готовы поддержать Украину.

Смотрите также Историк считает, что развал России пока невозможен: что будет взамен

50 партнеров Украины

Затягивание войны приводит к тяжелой рецессии экономики, из которой страна самостоятельно не может выйти, сказал Роман Свитан. Впрочем, у Украины есть 50 стран-партнеров, которые уже помогают. А вот у России всего 4 "помощника", у которых и так большие проблемы.

"Это Беларусь, которая тянет на дно. Иран, у которого будут большие проблемы из-за ядерного оружия. Северная Корея, которая сама ищет, где бы взять лишний колосок риса. Остается Китай. Но у него экономические связи со странами, которые нам помогают и терять полтора триллиона долларов годового оборота он не рискнет. Думаю, Россия останется одна. Ее судьба распасться", – сказал военный эксперт.

Роман Свитан о ситуации на фронте и истерике россиян: смотреть видео

Когда распадется Россия: последние события