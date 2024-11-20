Потери в технике и живой силе: В ISW рассказали, с какими проблемами столкнется Россия в 2025 году

Вследствие значительных потерь на фронте Россия вынуждена использовать советскую бронетехнику и вооружение. Сейчас страна находится на грани и, вероятно, впоследствии не сможет пополнять свои ресурсы.

Своими действиями Путин загнал себя и свою армию в ловушку, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Что известно о потерях России

Аналитики говорят, что 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, считая, что государство не сможет себя защитить. Более тысячи дней войны показали насколько большой была ошибка Кремля.

С каждым днем военные возможности России подвергаются рискам и ограничениям, которые постоянно усиливаются. Кроме этого, даже в начале войны российская армия была плохо организована и состояла преимущественно из контрактников и незначительного процента призывников.

В течение многих месяцев Россия могла пополнять живые силы для поддержки войны в Украине. Однако в последнее время, согласно западным оценкам, российская армия не может полностью покрыть потери в армии.

Кроме этого, Россия имеет проблемы с бронетехникой. Из-за значительных потерь в среднесрочной перспективе количество российских танков и бронемашин на передовой существенно уменьшится.

Россия не может бесконечно поддерживать текущий темп. Путину, вероятно, придется принять разрушительные и решительные меры, включая еще один принудительный призыв мобилизационного резерва, чтобы преодолеть эти ограничения,

– говорят в Институте изучения войны.

Сейчас Россия еще использует советские запасы техники. Однако в 2025 году ей, вероятно, придется сбросить обороты из-за ограничений в живой силе и материальных ресурсах.