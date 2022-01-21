Россия никогда не угрожала украинскому народу, – Лавров после встречи с Блинкеном

Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По результатам переговоров руководитель МИД РФ цинично заверил, что Кремль якобы "никогда не угрожал украинскому народу".

Соответствующее циничное заявление политик сделал во время брифинга 21 января. Сергей Лавров прибегает к манипулятивным высказываниям, несмотря на то, что идет война на Донбассе и российские наемники там обстреливают позиции украинских военных.

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В Кремле говорят, якобы никогда не угрожали Украине

Сергей Лавров заявил, что документ Госдепа США с 5 основными дезинформационными нарративами российской пропаганды, которые Москва использует для политических целей, "невозможно читать".

Глава российского МИД заявил, якобы у них все-таки есть человек, который должен был их изучить, и "реакция последовала". Саму же информацию Лавров цинично назвал "чистой ложью", хотя Штаты собрали основную дезинформацию российской пропаганды о России якобы жертве, так называемом "разрушении Запада". Там тоже вспомнили об упреках в сторону Штатов о якобы поддержке "восстаний" в Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Украине, на Ближнем Востоке и в Африке.

Сергей Лавров также рассказал, что с Энтони Блинкеном говорили об Украине.

Россия никогда, нигде и ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу,

– убежден Лавров.

Кроме того политик вспомнил о Владимире Зеленском. По его мнению, Президента Украины "опекают западные коллеги". Сергей Лавров снова прибег к пропагандистским заявлениям, что якобы "истерика Запада" направлена на то, чтобы "если не спровоцировать украинские силовые действия на Донбассе, то, как минимум, – чтобы прикрыть линию Киева на саботаж Минских договоренностей".

Коротко об эскалации Кремля

Еще в октябре 2021 года начали появляться сообщения о том, что Кремль стянул войска к границе с Украиной. Впоследствии украинская разведка это подтвердила.

19 января Минобороны Украины сообщило, что Россия почти закончила стягивание войск к границам нашего государства. Сейчас там находятся более 127 тысяч военных.

Кроме того, расследователи установили, что родственники российских солдат, которых перебрасывают к границе с Украиной, пишут, что те уехали "в командировку" на 2 – 9 месяцев.

21 января Владимир Зеленский заявил, что Россия может попытаться напасть и оккупировать некоторые украинские города под предлогом "защиты русскоязычного населения". Например, Харьков. Однако президент подчеркнул, что попытка захвата крупных городов станет началом крупномасштабной войны.

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