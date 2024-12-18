Россия ночью атаковала 81 "Шахедом": сколько сбила ПВО

В ночь на 18 декабря россияне атаковали Украину с помощью ударных БПЛА, и запустили для этого 81 "Шахед" по мирным городам.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 51 вражеский БПЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Сколько "Шахедов" сбила ПВО

По данным Воздушных сил, враг атаковал 81-м ударным БПЛА типа "Шахед" и беспилотниками других типов из районов Брянска, Курска, Миллерово, Орла в России. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 51 ударного БПЛА типа "Шахед" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, в результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны, однако, к счастью, обошлось без плохих последствий. Известно, что попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

"Держим небо! Вместе – к победе", – добавили в Воздушных силах.



Сколько дронов сбили ночью 18 декабря / Инфографика Воздушных сил

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей Украины, а также о взрывах читайте в нашем телеграме.

Что известно о ночной атаке 18 декабря

Еще вечером 17 декабря, в 21:39, в Киевской областной военной администрации написали о работе противовоздушной обороны. Там также призвали жителей области находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также позаботиться о собственной безопасности.

Уже в 00:43 18 декабря в Киевской ОВО написали, что в области снова работает ПВО. Там подчеркнули, что воздушная тревога продолжается, поэтому попросили граждан оставаться в укрытиях, а также ни в коем случае не производить фото- и видеофиксацию работы наших Сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение.

Напомним, вечером также было громко в Харькове и Херсоне. Пока ни в мэрии, ни в ОВА не комментировали последствия взрывов. Более подробной информации о потенциальных последствиях обнародована не была.

Кстати, ночью 17 декабря Россия также атаковала Украину и запустила 31 ударный дрон. Воздушные силы отчитались о сбитии 20 ударных дронов, еще 10 – были локационно потеряны. Враг атаковал "Шахедами" и дронами других типов из районов Брянск, Орел – Россия.