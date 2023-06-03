"Терроризм в чистом виде": почему Россия обстреливает Украину ночью и как выбирает время

За май российские оккупанты 17 раз атаковали Киев. И в основном обстреливали ночью. Это терроризм в чистом виде.

Это 24 Каналу заявил военный эксперт Андрей Крамаров. Он обратил внимание на время ночных обстрелов.

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Сознательно целят по гражданским

Россияне хотели создать очередную пропагандистскую картинку, словно целят по "центрах принятия решений". Впрочем, учитывая низкую точность их ракет, они сознательно подвергают опасности густо населенный Киев.

Это терроризм в чистом виде. Каждую ночь они обстреливают нас в промежутке между 2 и 4 часами, что по биологическим часам человека является самым эффективным сном. Россияне сознательно целят по гражданским, чтобы сорвать контрнаступление и такими террористическими действиями заставить военно-политическое руководство сесть за стол переговоров,

– объяснил военный эксперт.

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Ракетами берут в заложники

Помимо желания сорвать контрнаступление это еще и конвульсии в несостоятельности достичь успехов на поле боя. Поэтому оккупанты берут гражданских в заложники ракетами и дронами.

"За май месяц по Украине было выпущено 566 дронов-камикадзе и ракет разных типов. Это фантастическая цифра. Ракетами берут в заложники население. Хотят сломать наш дух – ошибочное мнение. Сломать наше военно-политическое руководство – мы были в худших условиях", – объяснил Крамаров.

Военный эксперт также отметил успешную работу нашей ПВО. Особенно впечатляют показатели в 100%, по его словам, по поводу сбития баллистических ракет. Впрочем, во время воздушной тревоги не следует пренебрегать безопасностью и направляться в укрытие. Поскольку обломки ракет и части дронов могут падать и вызывать разные последствия.

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