Россия ночью массированно атаковала Украину "Шахедами": сколько дронов удалось уничтожить

Российские оккупационные войска ночью 11 июля нанесли массированный удар по Украине дронами-камикадзе "Шахед". Всего враг выпустил по Украине 28 дронов.

Силами ПВО уничтожены 26 ударных БПЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala. Дроны уничтожены благодаря успешной боевой работе в зоне ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр" во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны.

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Оккупанты атаковали с юго-восточного направления

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что российские оккупанты атаковали Украину с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что в их зоне ответственности силами противовоздушной обороны было уничтожено сразу 22 дрона-камикадзе.

Также в ОК "Юг" уточнили, что атака россиян происходила в несколько волн.

Какие регионы пыталась атаковать Россия

Накануне поздно вечером в Воздушных силах сообщили о запуске оккупантами ударных БПЛА типа "Шахед". После этого в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу.

Трижды ночью звуки взрывов звучали в Одессе, а также в Черкасской области. В Киевской ОВА тоже информировали об опасности применения дронов. Поэтому в регионе в течение ночи работала противовоздушная оборона.

В КГВА сообщили, что Россия во второй раз в течение июля пыталась атаковать Киев. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами нашей противовоздушной обороны.

Обломки "Шахедов" были обнаружены в одном из населенных пунктов Киевской области. В результате падения были повреждены окна и хозяйственные постройки частного домовладения, возникло возгорание травяного настила. Потерпевших, к счастью, нет.

В ГСЧС сообщили, что последствия падения обломков ликвидировали спасатели Фастовского и Обуховского районов.

Что известно о прилетах в Одессе

В ОК "Юг" сообщили, что не дали врагу реализовать коварный план атаки зернового терминала одного из портов Одесчины.

В то же время два дрона россиян попали в админздание припортового объекта.

Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового. Пожар оперативно ликвидирован, критические разрушения и пострадавшие не зафиксированы.