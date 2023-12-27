"Шахеды" сбивали в 8 областях: где были попадания

Россия в ночь на 27 декабря снова атаковала Украину ударными дронами. Силы противовоздушной обороны отработали по неприятельским целям, однако сбить удалось не все.

Украинская ПВО уничтожила 32 из 46 "Шахедов", которые запустила страна-агрессор. Большинство из целей, которые не удалось сбить, атаковали прифронтовые регионы.

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ПВО работала в нескольких областях

Воздушные силы сообщили, что большинство тех дронов, которые не удалось уничтожить, ударили, в частности, по Херсонской области. В то же время, противовоздушная оборона работала в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Кроме этого, несколько БПЛА упали без последствий. В Днепропетровской ОВА сообщили, что над областью сбили 13 ударных дронов. "Шахедов" приземлили в Синельниковском, Никопольском, Павлоградском и Каменском районах. Там обошлось без пострадавших.

Российские оккупанты атаковали ударными БПЛА типа "Шахед" с двух направлений: Балаклава – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск – Краснодарский край.

В Одессе раздавались взрывы