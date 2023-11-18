Россия ночью снова атаковала Киев "Шахедами": все вражеские дроны сбили на подступах к столице

Киев пережил очередную атаку "Шахедами" в ночь на 18 ноября. Это уже второй удар за чуть более чем месяц.

По словам начальника Киевской МВА Сергея Попко, враг запустил вражеские дроны с южного направления. Правда, на атаку столицы они заходили с севера. Чтобы добраться до столицы, БпЛА оккупантов преодолели сложный маршрут протяженностью чуть ли не 1 тысячу километров.

Подробнее о ночном ударе Россияне массированно атаковали Украину, защитники неба блестяще отработали

Все вражеские дроны удалось сбить

Попко подчеркнул, что такая тактика не помогла оккупантам. Ведь помехой вражеской атаке стала украинская противовоздушная оборона.

Силами и средствами ПВО все воздушные цели – почти десяток – были поражены на подступах к Киеву. Окончательные итоговые данные по типу и количеству обнародуют Воздушные силы,

– отметил начальник КМВА.

Он добавил: по предварительным данным, в городе жертв и разрушений нет. Правда, эти данные еще могут быть уточнены.

"️Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Берегите себя и близких!" – подытожил Попко. ️

Атака "Шахедами" ночью на 18 ноября: главное

Воздушные силы сообщили о запуске вражеских дронов еще в 19:48. Первая угроза была для Днепропетровской области. Впоследствии угрозу объявили для Харьковской.

Приблизительно в 21:00 начали запуски с Южного направления, и тревоги начали распространяться сначала вверх к Киеву, а затем и на Запад.

Известно, что взрывы раздавались в Киеве и области, а также в Хмельницкой и Черниговской областях. Там работала ПВО.

По данным мониторинговых групп, большинство вражеских дронов удалось сбить. Официальная и более подробная информация должна появиться через некоторое время.