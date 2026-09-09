Россия ночью совершила атаку на Украину ракетами и сотнями дронов: сколько целей сбила ПВО

В ночь на 9 сентября российские войска провели массированную атаку на Украину, применив баллистические ракеты и 196 ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили и сбили большинство из них.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.

Как отработала ПВО?

Враг начал атаку еще в 18:00 8 сентября. Для нанесения удара противник применил баллистические ракеты "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, ракеты S8000 "Бандероль" из акватории Азовского моря, а также 196 ударных БПЛА.

Среди беспилотников были "Шахеды", в том числе реактивные, "Герберы" и дроны-имитаторы типа "Пародия". Запуски осуществлялись с направлений Орла, Курска, временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Воздушное нападение отражали истребительная авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона сбила или подавила 165 вражеских БПЛА.

В то же время российская атака продолжалась: в воздушном пространстве оставались вражеские беспилотники. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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Напомним, в ночь на 9 сентября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Николаевской области, применив ударные БПЛА, баллистические ракеты, ракеты "Бандероль" и УАБ.

В Николаеве в результате атаки погибла 70-летняя женщина, еще четверо мирных жителей, среди которых 15-летний ребенок, пострадали. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести, остальным пострадавшим медики оказали помощь амбулаторно.

В городе повреждены транспортная, портовая и гражданская инфраструктура, торговый центр, почтовый терминал, кафе, два частных дома и четыре грузовика, один из которых полностью уничтожен. Накануне россияне также дважды провели атаки FPV-дронами против Куцурубской и Очаковской общин, где повредили частный дом.

Кроме того, удар УАБ повредил промышленную инфраструктуру Галициновской общины, а в Березанской общине в результате атаки "Шахедов" пострадали энергетические объекты.

Коммунальные службы Николаева готовятся работать на местах ударов, оказывать помощь пострадавшим и ликвидировать последствия обстрела.