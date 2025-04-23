Россия ночью запустила более 130 "Шахедов" по Украине: сколько вражеских целей уничтожено
- Силы ПВО ночью сбили 67 из 134 дронов, которыми Россия атаковала Украину. Еще 47 БПЛА не достигли целей.
- В результате атаки пострадали Харьковская, Полтавская, Донецкая, Одесская, Днепропетровская области и Запорожье.
В ночь на 23 апреля российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запустила более сотни ударных БПЛА типа "Шахед".
В Воздушных силах ВСУ отчитались о результате работы. Там рассказали, сколько вражеских целей уничтожено, информирует 24 Канал.
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Сколько дронов сбито во время ночной атаки
В ночь на 23 апреля вражеские силы атаковали 134-мя ударными БПЛА. Агрессор запускал дроны с разных направлений.
Указывается, что районы пусков были:
- Курск,
- Брянск,
- Орел,
- Приморско-Ахтарск, что в России,
- Чауда,
- Гвардейское – Крым.
Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:30 подтверждено сбивание 67 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере, Юге и в Центре страны,
– говорится в сообщении.
Еще 47 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны. В результате российской атаки пострадали несколько регионов.
В частности, под прицелом врага оказались Харьковщина, Полтавщина, Донецкая область, Одесская область, Днепропетровская область и Запорожье.
Сбитые цели во время ночной атаки / Инфографика Воздушных сил