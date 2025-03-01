Россия ночью запустила по Украине более 150 "Шахедов": сколько вражеских целей уничтожено
Россия в ночь на 1 марта атаковала Украину ударными дронами. По целям отработали украинские силы противовоздушной обороны.
Известно, что враг атаковал 154-мя ударными БПЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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Сколько вражеских целей уничтожено
В ночь на 1 марта вражеские силы атаковали 154 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:
- Орел,
- Брянск,
- Курск,
- Миллерово,
- Приморско-Ахтарск.
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 103-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях,
– говорится в сообщении.
Указывается, что 51 вражеский беспилотник-имитатор – локально потерян (без негативных последствий).
В результате атаки российской армии пострадали Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Киевская области.