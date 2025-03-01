Россия ночью запустила по Украине более 150 "Шахедов": сколько вражеских целей уничтожено

Россия в ночь на 1 марта атаковала Украину ударными дронами. По целям отработали украинские силы противовоздушной обороны.

Известно, что враг атаковал 154-мя ударными БПЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько вражеских целей уничтожено

В ночь на 1 марта вражеские силы атаковали 154 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям:

Орел,

Брянск,

Курск,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 103-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях,

– говорится в сообщении.

Указывается, что 51 вражеский беспилотник-имитатор – локально потерян (без негативных последствий).

В результате атаки российской армии пострадали Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Киевская области.



Сбитые вражеские цели / Инфографика Воздушных сил