В России обещают не ограничивать движение торговых судов через Керченский пролив
В Министерстве иностранных дел России пообещали, что движение торговых судов через Керченский пролив ограничивать. В частности, это касается и того транспорта, который будет следовать в украинские порты.
Источник:Интерфакс
Про обещания России касательно движения судов издание пишет со ссылкой на заместителя главы МИД России Сергея Рябкова.
Читайте также Блокировка движения в Черном море: США обвинили Россию в "неспровоцированной эскалации"
Заявление России о движении торговых судов через Керченский пролив
Никакие ограничения для торгового судоходства для использования украинских портов введены не были,
– отметил Рябков.
По его словам, ограничения тех или иных зон, где проводят учения, это общепринятая международная практика. Заместитель главы МИД добавил, что Москва действует, "строго следуя соответствующим договоренностям многостороннего характера и любым другим договоренностям, в которых участвует Россия".
Блокировка судов в Черном море: коротко
- 15 апреля Россия заявила, что в октябре 2021 года закрывает часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов. Мол, из-за военных учений.
- В тот же день в Министерстве иностранных дел назвали это нарушением суверенных прав Украины.
- 16 апреля мэр Мариуполя заявил, что порт не предупреждали об ограничении в Керченском проливе. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что россияне "подогревают" ситуацию.
- 17 и 18 апреля в Черное море вошли сразу 4 больших десантных корабля, которые находятся на балансе других флотов России.
Поделиться новостью