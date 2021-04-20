У Росії обіцяють не обмежувати рух торгових суден через Керченську протоку
У Міністерстві закордонних справ Росії пообіцяли, що рух торгових суден через Керченську протоку не обмежуватимуть. Зокрема, це стосується й того транспорту, який прямуватиме в українські порти.
Джерело:Интерфакс
Про обіцянки Росії щодо руху суден видання пише з посиланням на заступника голови МЗС Росії Сергія Рябкова.
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Заява Росії щодо руху торгових суден через Керченську протоку
Жодних обмежень для торгового судноплавства для використання українських портів введено не було,
– зазначив Рябков.
За його словами, обмеження тих чи інших зон, де проводять навчання, це загальноприйнята міжнародна практика. Заступник глави МЗС додав, що Москва діє, "суворо слідуючи відповідним домовленостям багатостороннього характеру і будь-яким іншим домовленостям, в яких бере участь Росія".
Блокування суден в Чорному морі: коротко
- 15 квітня Росія заявила, що до жовтня 2021 року закриває частину акваторії Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та суден. Мовляв, через військові навчання.
- Того ж дня в Міністерстві закордонних справ назвали це порушенням суверенних прав України.
- 16 квітня Мер Маріуполя заявив, що порт не попереджали про обмеження у Керченській протоці. Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що росіяни "підігрівають" ситуацію.
- Натомість 17 та 18 квітня до Чорного моря увійшли одразу 4 великі десантні кораблі, які перебувають на балансі інших флотів Росії.
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