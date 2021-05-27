"Недружественные действия": Россия объяснила наращивание сил возле границы Украины

27 мая 2021 , 09:13
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Источник:

24 канал

В ФСБ России решили объяснить, почему Москва стягивала войска к украинской границе. Якобы на такие шаги россияне пошли из-за "недружественных действий" Украины.

Об этом "РИА Новости" сообщил первый заместитель директора ФСБ России – руководитель Пограничной службы Владимир Кулешов.

Важно На украинской границе остаются десятки тысяч войск России, – Столтенберг

Руководитель Пограничной службы назвал действия Украины "недружественными"
Кулешов подчеркнул, что российские пограничники обеспечены всем необходимым для охраны госграницы, как в мирное время, так и во время обострения ситуации.

Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении России, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы,
– сказал Кулишов.

Также Москва усиливает техническое оснащение сил, которые находятся вблизи российско-украинской границы.

Что известно о стягивании войск России к границе Украины

  • В апреле Россия усиленно начала стягивать войска к границе Украины.
  • В Кремле говорили, что таким образом проводят плановые учения.
  • По данным украинской разведки, никакие учения на это время не были запланированы.
  • Снизить накал на границе призвали Москву ряд мировых лидеров.
  • В конце апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия отводит войска.
  • Однако еще в середине мая главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подчеркнул, что до сих пор вблизи границы находятся 80 тысяч российских военных.

 

Автор: Ірина Пундор