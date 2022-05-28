Россия объявила псевдогуманитарные маршруты в Черном море: Украина подчеркивает опасность

Россия продолжает пренебрегать нормами международного Морского права. Корабельные группировки страны-агрессорки продолжают блокировать гражданское судоходство в акваториях Черного и Азовского морей, сделав их зоной ведения боевых действий.

Россия цинично объявляет о якобы безопасных маршрутах в Черном море для гражданского судоходства. При этом в акватории Черного моря она держит в готовности к применению 2 носителя крылатых ракет типа "Калибр" с суммарным залпом до 16 ракет.

Важно У острова Змеиный заметили восторженный украинский катер: могут быть провокации

ВМС ВС отмечают, что информация от России о безопасных маршрутах в черном море – манипуляция.

Такое заявление является манипуляцией. Страна-агрессор не может быть гарантом безопасности, ведь с первых дней полномасштабного вторжения, в нарушение норм безопасности гражданского судоходства и международного гуманитарного права РФ совершала обстрелы иностранных гражданских судов,

– говорится в сообщении.

Гарантами безопасности могут выступать только цивилизованные страны

В ВМС подчеркнули, что действительно безопасными маршрутами могут быть только те, которые согласованы международными договорами, где гарантами безопасности выступают цивилизованные страны.

В ведомстве призвали не играть по коварным правилам врага, которые бы "гуманитарные" ярлыки он на себя не цеплял и опубликовали гражданское судно "Namura Queen" под флагом Панамы и танкер "Millennial Spirit" под флагом Молдовы, которые Россия поразила 25 февраля:

Мы не будем выполнять вымышленные правила страны-агрессора, подлого убийцы и мародера. Украина является независимым, демократическим и правовым государством, соблюдающим нормы международного права в том числе международного Морского права,

– сказал командующий Военно-Морскими Силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неежпапа.

В добросовестность россиян не верит и Госдепартамент США . Страна-агрессорка заявила, что готова обеспечить зеленые коридоры в Черном море для вывоза украинского зерна. Но в США заявили, что тяжело верить стране, которая месяцами лгала, а теперь дает пустые обещания.

Активность кафиров в Черном море

Тем временем – в Мариуполе обнаружили еще один могильник: смотрите видео