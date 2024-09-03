Украина, Сирия, Чечня, Афганистан: что надо знать о концепции войны России

Террор гражданского населения – это обычное состояние России. За последние дни оккупанты нанесли серии ударов, целью которых были исключительно гражданские объекты.

Террор гражданских – это российская концепция войны

Россияне начали с ударов по Харькову баллистическими ракетами 9М723, а продолжили ударами по Сумах, где разрушили центр социально-психологической реабилитации детей. Затем были удары по Киеву.

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Ни одного военного объекта – преимущественно гражданские. Особенно привлекает внимание удар по Сумскому центру социально-психологической реабилитации детей. Это же насколько нужно быть больным уродом, чтобы направлять атаку именно на такой объект? Центр принятия решений?

Террор – это обычное состояние российских оккупантов. Не ищите какой-то взаимосвязи с событиями на других плацдармах и направлениях. Террор гражданского населения – концепция войны России.

Еще во времена СССР одним из тактических и, я бы даже сказал, стратегических элементов ведения войн был заложен элемент террора гражданского населения. Другими словами, целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры и убийство гражданского населения с целью распространения панических настроений, хаотизации внутренней социально-политической ситуации и морально-психологического давления на власть через гражданский сегмент с принуждением к скорейшей капитуляции.

Эта концепция предусматривала элементы военных преступлений, которые вполне можно квалифицировать как геноцид.

Яркий пример – Афганская война. Только по самым скромным подсчетам, во время Афганской кампании СССР в 1979 – 1989 годах погибло до 700 тысяч гражданских. По не скромным подсчетам – до 2 миллионов!

Это было обусловлено тем, что советская армия во время зачисток полностью уничтожала кишлаки, фактически без разбора уничтожала всех, кто там находился, независимо – гражданские или моджахеды. Порой населенные пункты уничтожали только для того, чтобы снизить поддержку сопротивления среди местного населения, как элемент запугивания.

Согласно данным периода СССР, советскому контингенту противостояло от 25 тысяч до 140 тысяч сил сопротивления. Гражданских советские военные убили в десятки раз больше.

Чеченская война. Террор гражданского населения, геноцид и массовые убийства были частью этих кампаний России.

Важно отметить, что Основной источник финансирования войны против Украины до сих пор не перекрыт

Во время Первой чеченской войны, согласно данным Международного Комитета Красного Креста, который неоднократно дискредитировался из-за связей с Россией, были убиты 40 тысяч гражданских. По данным Аслана Масхадова, говорится о более 120 тысяч убитых федеральными войсками мирных жителей Чечни.

Во время Второй чеченской войны оценки отличаются от 50 до 200 тысяч убитого мирного населения.

Пятидневная война в Грузии так же началась со стороны России с ударов по мирному населению и массовых военных преступлений, которые даже за эти 5 дней имели массовый характер.

Российская кампания в Сирии также сопровождалась массовыми бомбовыми ударами по гражданским объектам – школах, больницах, жилых кварталах.

Россия не мстит, она так воюет

В ударах России по приграничным городам и селам Украины нет никакой "мести". Существует строгий, системный прагматизм, продиктованный общей концепцией ведения войны, в которую входит террор и геноцид гражданского населения как основная стратегия.

После завершения Второй мировой войны СССР, а теперь и Россия, являются гораздо худшими, чем нацистская Германия, распространителями идеологии геноцида в мире. Ведь до Второй мировой войны в СССР был геноцид против населения подконтрольных территорий:

Казахстана (голод 1919 – 1922 и 1932 – 1933 годы),

Поволжья (1921 – 1922 годы),

Татарстана (1921 – 1922 годы),

Украины (1932 – 1933 годы) и тому подобное.

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Были массовые репрессии от красного террора (1917 – 1922 годы) до большого террора (1937 – 1938 годы). А потом был геноцид постмировой войны эпохи.

Современная Россия ничем не отличается от России периода раннего, среднего и позднего периода СССР. Поэтому террор гражданского населения на неподконтрольных оккупационным войскам территориях – это часть их стратегии и комплексной ИПСО, призванной запугать, хаотизировать и дезорганизовать.